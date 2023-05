Tragedia a Nichelino: bimbo di sei mesi cade dal letto dei genitori e muore forse soffocato

Tragedia a Nichelino, in provincia di Torino. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio un bimbo di appena sei mesi è morto forse soffocato dopo essere caduto dal letto matrimoniale. Il piccolo stava dormendo con la madre.

La ricostruzione

Il bimbo di 6 mesi, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto incastrato tra la sponda del letto e la parete della stanza nella quale dormiva con la madre.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, è stata la stessa madre, che si sarebbe svegliata attorno alle 5 del mattino non sentendo il piccolo muoversi.

I soccorsi

Sono stati gli stessi genitori, una coppia di trentenni che ha già un altro figlio più grande, ad allertare i soccorsi non vedendo il figlio respirare. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo.

Sul corpo del piccolo verrà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia per determinare la causa esatta della morte.

Al momento l’ipotesi più accreditata, stando quanto appurato dal medico legale, è che il bimbo sia morto per soffocamento. Altre ipotesi non sono state prese in considerazione alla luce di quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo della tragedia nella quale ha perso la vita il bimbo di appena 6 mesi, in provincia di Torino

Il racconto della madre

I carabinieri, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, hanno escluso qualsiasi tipo di violenza ai danni del piccolo. Il bimbo era solito dormire con la madre nel letto dei genitori.

La tragedia ricorda, per certi versi, quella avvenuta all’ospedale Pertini di Roma lo scorso 8 gennaio, quando un bimbo nato da appena 3 giorni è morto.

A riportare quanto accaduto è il ‘Corriere della Sera’: il piccolo sarebbe morto soffocato sotto il peso del corpo della madre, una donna di 30 anni, italiana, che si sarebbe addormentata mentre lo allattava.

Altro caso di bimbo morto soffocato è quello di Edoardo, il piccolo di 5 anni rimasto soffocato da un pezzo di pane la sera di lunedì di 13 marzo a Vermezzo con Zelo.

La tragedia è avvenuta in un appartamento di una palazzina di via Galileo Galilei dove il piccolo viveva con la madre e il padre di origini sudamericane.