Bonus benzina da 80 euro in arrivo a dicembre: come funziona, a chi spetta, requisiti e scadenze

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

È in arrivo nelle prossime settimane il Bonus Benzina 2023, una misura di supporto destinata a famiglie a basso reddito che mira a mitigare l’impatto economico dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Si tratta di un incentivo da 80 euro, messo in atto attraverso il decreto Energia, approvato dal Consiglio dei Ministri, per affrontare l’attuale crisi del settore. La misura, sostenuta da un investimento totale di 100 milioni di euro, è stata connessa alla “Carta Dedicata a Te“, che è già stata distribuita a circa 1,1 milioni di famiglie, e sarà un beneficio una tantum.

Come richiedere il Bonus Benzina da 80 euro

Il Bonus Benzina per redditi bassi è stato creato per sostituire un precedente tentativo di taglio delle accise che si è rivelato troppo costoso, con un costo stimato di circa 13 miliardi di euro.

In termini di richiesta e scadenze, la ricarica di 80 euro dovrebbe essere erogata automaticamente, aggiungendosi ai 382 euro della social card.

Fonte foto: ANSA La misura è pensata per i nuclei familiari a basso reddito, come strumento di sostegno durante la crisi dei prezzi dei carburanti

Cos’è la Carta Dedicata a Te

Coloro che hanno già ricevuto la carta acquisti hanno ricevuto una comunicazione dal Comune, che riconosce il beneficio e li invita a ritirare la carta presso gli uffici postali, presentando la comunicazione e il codice della carta assegnata.

La carta, nota come “Carta Dedicata a Te“, è già attiva e può essere utilizzata immediatamente presso i negozi di generi alimentari e presso i negozi che partecipano al progetto, offrendo sconti ai titolari delle carte.

A chi spetta il Bonus benzina da 80 euro

I beneficiari di questo bonus sono gli stessi della cosiddetta “Carta Dedicata a Te,” come definito nella legge n. 197/2022, modificata aggiungendo la possibilità di utilizzarla per l’acquisto di carburanti.

Questo bonus è disponibile per 1,3 milioni di famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, come indicato nella DSU alla data del 12 maggio 2023. È fondamentale che tutti i componenti della famiglia siano iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Inclusione o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà, oltre a coloro che ricevono integrazioni salariali o supporto in caso di disoccupazione erogato dallo Stato, non rientra tra i beneficiari di questa misura.

Quando verrà erogato il Bonus

I dettagli sull’accredito del bonus sulla carta elettronica saranno definiti tramite un decreto interministeriale, che sarà emanato entro i primi giorni di novembre, con le ricariche programmate per il mese successivo.

Il Decreto Energia (DL n. 131 del 2023) ha stanziato 100 milioni di euro per l’utilizzo della social card “Dedicata a Te” per coprire due categorie di spese alternative: carburanti e abbonamenti ai mezzi pubblici. Il bonus benzina da 80 euro sarà accreditato sotto forma di ricarica, ma il processo vero e proprio inizierà con il nuovo decreto attuativo.