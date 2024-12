Sanremo 2025, quanto costa un biglietto per una delle serate del Festival: dove e quando si può acquistare

Partita la corsa ai biglietti di Sanremo 2025, ma chi vorrà comprarli quest’anno dovrà prima registrarsi. Viste le migliaia di richieste e il numero limitato di posti del Teatro Ariston, per la 75esima edizione del Festival, dall’11 al 15 febbraio 2025, è stato introdotto un sistema di registrazione preliminare, che consentirà poi agli iscritti di rientrare nella selezione casuale di chi potrà procedere all’acquisto.

Sanremo 2025: la registrazione preliminare

Da giovedì 19 dicembre fino alle 20 di lunedì 6 gennaio sarà possibile registrarsi sul portale di TicketOne, la società incaricata per la vendita e la gestione dei biglietti di Sanremo 2025, dedicato al Festival.

La novità è stata comunicata dalla Rai in una nota, dove si spiega che un software provvederà successivamente a effettuare una selezione tra gli iscritti in maniera casuale, alla presenza di un notaio.

Fonte foto: ANSA

La folla davanti al teatro Ariston durante il Festival di Sanremo

Per procedere alla registrazione sarà necessario collegarsi al sito “Sanremo2025Rai-ticketone.it” e inserire i propri dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, l’indicazione si si è cittadini stranieri, l’attestazione di eventuale disabilità motoria, gli estremi di un documento di identità valido del soggetto che effettua la registrazione e che in caso di selezione procederà all’acquisto del biglietto.

Gli interessati dovranno inoltre indicare il giorno e il settore del teatro (Platea o Galleria) per il quale vorrebbe acquistare il biglietto.

Le registrazioni multiple sono vietate: ogni utente potrà registrarsi soltanto una volta, le iscrizioni con numeri di telefono, codice fiscale o indirizzi di posta elettronica ripetuti verranno bloccate.

La selezione per l’acquisto

Chi risulterà in possesso di tutti i requisiti richiesti avrà la possibilità di essere scelto per potere poi procedere all’acquisto: la Rai precisa che la registrazione non darà il diritto ad acquistare il biglietto, ma soltanto di partecipare alla procedura di selezione.

In caso di estrazione, dal 13 al 27 gennaio i fortunati riceveranno un invito a procedere all’acquisto fino a un massimo di due biglietti, tramite un’e-mail di TicketOne nella quale saranno indicate tutte le modalità e le tempistiche.

I prezzi del biglietto

I prezzi del biglietto di Sanremo 2025 saranno uguali rispetto alla scorsa edizione e come per la 74esima edizione del Festival saranno diversi a seconda delle serate e delle poltrone scelte in teatro. Sia in platea sia in galleria non è possibile acquistare abbonamenti di Sanremo per tutte le serate.

Prime quattro serate (dall’11 al 14 febbraio):

Platea – 200 euro

Galleria – 110 euro

Serata finale (15 febbraio):

Platea – 730 euro

Galleria – 360 euro