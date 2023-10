I fondi del Bonus Trasporti sono andati esauriti: elargiti più di 12 milioni di euro in meno di 11 ore

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

I fondi sono esauriti. Il Bonus Trasporti, messo a disposizione dal Governo domenica, non è più disponibile. Distribuiti 12,2 milioni di euro in poco meno di 11 ore. Molti problemi per gli utenti sul sito del Ministero.

I fondi del Bonus Trasporti sono finiti

Alle 16:51 di domenica il sito del Ministero del Lavoro ha annunciato, tramite il proprio sito, che i fondi per il Bonus Trasporti si sono esauriti, in poco meno di 11 ore, i cittadini potevano richiederlo dalle 8:00.

Lo Stato ha distribuito 12.221.775 euro, provenienti per la maggior parte dal decreto 29 settembre 2023, n. 131, entrato in vigore appena sabato 30 settembre, e per circa 200 mila euro dai fondi avanzati dai bonus non utilizzati nel 2023.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti

In totale i Bonus Trasporti elargiti sono stati 213.280 ad altrettante persone, mentre la piattaforma web organizzata per l’occasione è stata disattivata e non è più possibile raggiungerla.

Come funziona il Bonus Trasporti

Il Bonus Trasporti del 2023 ha un valore di 60 euro e può essere richiesto per un abbonamento annuale o mensile a un mezzo di trasporto pubblico locale, sia esso su strada o su ferrovia. Sono esclusi dal bonus i servizi di prima classe e simili.

Tramite la procedura online rimasta attiva soltanto per poche ore nella giornata di domenica, si poteva ottenere un codice che una volta mostrato al momento dell’acquisto dell’abbonamento avrebbe permesso di risparmiare la cifra prefissata.

La validità del buono era molto breve, soltanto un mese dall’emissione, ed era diretto in particolare a studenti e pendolari che in questo periodo stanno acquistando gli abbonamenti annuali ai mezzi pubblici.

I problemi del click day

La limitatezza dei fondi a disposizione ha causato fin dalle prime ore del mattino alcuni problemi per il portale del Ministero del Lavoro che doveva elargire il bonus trasporti.

Sui social network molte persone si sono lamentate per le lunghe attese, fino a un’ora. La coda contava fino a 450.000 persone, ma anche una volta assicuratisi il bonus, i problemi non erano finiti.

Alcuni utenti infatti hanno ricevuto un messaggio: “Siamo spiacenti, abbiamo segnalato l’errore. Clicca qui sotto e rientra in coda”. A causa di un bug alcuni bonus sono stati annullati e le persone che li avevano ottenuti hanno dovuto richiederli.