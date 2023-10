Bonus Trasporti, il click day è un disastro: migliaia di persone in coda e bug che annullano il buono

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Alle 8:00 di questa mattina il sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato preso d’assalto da tutti coloro che hanno la necessità di accedere al bonus Trasporti. La giornata di click day si prevede lunga e difficile, con bug di sistema che annullano il buono dopo ore di fila. Al momento il sito rimanda a oltre un’ora di attesa, che nella pratica si traduce in 3-4 ore in coda.

Click day bonus Trasporti

Il bonus Trasporti è stato uno dei buoni più atteso da lavoratori, studenti e cittadini con reddito non superiore a 20 mila euro e che hanno la necessità di usare i trasporti pubblici locali quotidianamente.

Fin dalle 8:00 del mattino, orario in cui il click day per il buono è iniziato, sono stati in molti a mettersi in coda, oltre 400 mila persone.

Fonte foto: ministero del Lavoro Tempi di attesa per accedere al bonus Trasporti dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Lo stato attuale

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo a disposizione 12 milioni di euro per tutto coloro che vogliono aggiudicarsi il bonus fino a 60 euro per l’abbonamento mensile o annuale del trasporto pubblico. Una somma considerata insufficiente per il boom di domande previsto.

Al momento, con aggiornamento alle 12:32, il numero di utenti in coda è di 383,271. L’orario stimato per l’accesso alla pagina di acquisto del bonus è di più di un’ora.

Problema di sistema

Fin dalle 8:00 del mattino il numero di persone in coda era molto alto, anche fino a 450 mila. Dopo un’ora di attesa, alcune delle persone che erano riuscite ad aggiudicarsi il bonus hanno avuto una brutta sorpresa, ovvero il messaggio che recitava: “Siamo spiacenti, abbiamo segnalato l’errore. Clicca qui sotto e rientra in coda”. In alcuni casi il buono è stato comunque inviato, ma dopo ore; mentre in altri è stato necessario rimettersi in coda e attendere ore prima di rifare la domanda.

Il ministero ha infatti avvertito che, visto l’elevato afflusso di utenti, l’emissione del buono in pdf potrebbe richiedere alcune ore.