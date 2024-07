Tutor in autostrada, l'elenco completo dei 176 attivi: come funziona e qual è la differenza con gli autovelox

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Italia ci sono 176 tutor attivi in autostrada. Ma come funziona questo sistema innovativo per la rilevazione automatica della velocità dei veicoli e qual è la differenza con gli autovelox?

Cos’è un tutor

Il tutor è un innovativo sistema per la rilevazione automatica della velocità dei veicoli, sviluppato da Autostrade per l’Italia, omologato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e interamente gestito dalla Polizia Stradale.

Si sono rivelati particolarmente efficaci contro gli incidenti stradali. Autostrade per l’Italia ha reso noto che, dopo il primo anno dall’installazione del Tutor, sulle tratte coperte, il tasso di mortalità si è ridotto del 51%. Da quando è stato installato, inoltre, si è registrata una diminuzione della velocità di picco (-25%) e della velocità media (-15%).

Sono 176 i tutor attivi in autostrada in Italia.

Come funziona un tutor

Come spiegato da Autostrade per l’Italia, che lo ha sviluppato, il tutor ha un meccanismo di funzionamento in 4 step:

Il sensore del portale d’ingresso rileva la categoria del veicolo e attiva le telecamere che scattano la fotografia, registrando data e ora di passaggio.

Il sensore del portale successivo esegue le stesse operazioni, fotografando nuovamente il veicolo e registrando data e ora di passaggio.

Un sistema centrale effettua gli abbinamenti tra i dati registrati dalle telecamere, calcolando i tempi di percorrenza del veicolo (i dati dei veicoli i cui tempi di percorrenza non superano quelli consentiti sono immediatamente eliminati).

Per i veicoli in violazione, il sistema risale all’intestatario e al conducente del veicolo. Le violazioni sono accertate dalla Polizia Stradale e il sistema provvede alla compilazione e alla stampa del verbale, inoltrando in via informatica i dati per la procedura di notifica.

Che differenza c’è tra tutor e autovelox

Spesso si fa confusione tra tutor e autovelox. Quest’ultimi dispositivi elettronici utilizzano la tecnologia a radar o a laser per rilevare la velocità dei veicoli in transito e, in caso di superamento del limite di velocità, scattano una fotografia che serve da prova per la contestazione dell’infrazione.

Esistono diversi tipi di autovelox, ma i più diffusi sono quelli a fotocellula e quelle radar.

L’elenco dei 176 tutor attivi in autostrada in Italia

Di seguito, ecco l’elenco dei 176 tutor attivi in Italia.

A1 Milano – Bologna

Inizio tratta km – Fine tratta km

Lodi Dir. Nord 24 – Milano Sud Dir. Nord 12,05

Casale Dir. Nord 38,9 – Lodi Dir. Nord 24

Piacenza Nord Dir. Nord 52,2 – Casale Dir. Nord 38,9

Piacenza Sud Dir. Nord 60,885 – Piacenza Nord Dir. Nord 52,2

Fiorenzuola Dir. Nord 76,58 – Piacenza Sud Dir. Nord 60,885

Fidenza Dir. Nord 92,55 – Fiorenzuola Dir. Nord 76,58

All. A15 A1 N Dir. Nord 99,1 – Fidenza Dir. Nord 92,55

Campegine Dir. Nord 125,83 – Parma Dir. Nord 113,28

Reggio Emilia Dir. Nord 139,2 – Campegine Dir. Nord 125,83

All. A22 A1 N Dir Nord 153,400 – Reggio Emilia Dir Nord 139,200

Modena Sud Dir. Nord 172,03 – Modena Nord Dir. Nord 158,53

Milano Sud Dir. Sud 12,3 – Lodi Dir. Sud 21,2

Lodi Dir. Sud 21,2 – Casale Dir. Sud 36,1

Casale Dir. Sud 36,1 – Piacenza Nord Dir. Sud 48,1

Piacenza Nord Dir. Sud 48,1 – Piacenza Sud Dir. Sud 54,5

All. A21 A1 S Dir. Sud 60,85 – Fiorenzuola Dir. Sud 71,35

Fiorenzuola Dir. Sud 71,35 – Fidenza Dir. Sud 89,15

Fidenza Dir. Sud 89,15 – All. A15 A1 N Dir. Sud 99,45

All. A15 A1 S Dir. Sud 103,4 – Parma Dir. Sud 109,2

Parma Dir. Sud 109,2 – Campegine Dir. Sud 122,35

Campegine Dir Sud 122,350 – Reggio Emilia Dir Sud 135,850

Modena Nord Dir Sud 158,528 – Modena Sud Dir Sud 169,050

Modena Sud Dir. Sud 169,05 – All. A14 A1 N Dir. Sud 186,83

A1 Bologna – Firenze

Santa Lucia Nord Dir. Sud 264,94 – Santa Lucia Sud Dir. Sud 272,698

A1 Firenze – Roma

Magliano Dir. Nord 503,11 – Orte Dir. Nord 493,9

Ponzano Romano Dir. Nord 517,55 – Magliano Dir. Nord 503,11

All. Rac Rm-N A1 N Dir. Nord 529,14 – Ponzano Romano Dir. Nord 517,55

Orte Dir. Sud 489,9 Ponzano Romano Dir. Sud 512,9

Ponzano Romano Dir. Sud 512,9 . All. Rac Rm-N A1 N Dir. Sud 527,6

A1 Roma – Napoli

All. Rac Rm-S A1 N Dir. Nord 574,6 – All. A24 A1 S Dir. Nord -M 564,05

Valmontone Dir Nord 589,200 – All Rac RM-S A1s Dir Nord -M 579,850

Colleferro Dir. Nord 596 – Valmontone Dir. Nord 589,2

Anagni Dir Nord 605,800 – Colleferro Dir Nord 596,000

Pontecorvo Dir Nord 661,750 – Ceprano Dir Nord 644,850

Cassino Dir. Nord 671,2 – Pontecorvo Dir. Nord 661,75

San Vittore Dir. Nord 680,5 – Cassino Dir. Nord 671,2

Caianello Dir Nord 702,600 – San Vittore Dir Nord 680,500

Sm Capuavetere Dir. Nord 731,4 – Capua Dir. Nord 721,5

Caserta Nord Dir. Nord 736,68 Sm – Capuavetere Dir. Nord 731,4

All. A24 A1 S Dir. Sud 564 – All. Rac Rm-S A1 N Dir. Sud 574

All. Rac Rm-S A1 S Dir. Sud 579,75 – Colleferro Dir. Sud 589,17

Colleferro Dir Sud 589,170 – Anagni Dir Sud 602,900

Anagni Dir Sud 602,900 – Ferentino Dir Sud 616,500

Frosinone Dir. Sud 622,5 – Ceprano Dir. Sud 640,8

Pontecorvo Dir. Sud 656,7 – Cassino Dir. Sud -M 668,57

Cassino Dir Sud -M 668,570 – San Vittore Dir Sud 675,900

San Vittore Dir. Sud 675,9 – Caianello Dir. Sud 696,7

Capua Dir. Sud 717,45 – Sm Capuavetere Dir. Sud 727,95

Sm Capuavetere Dir. Sud 727,95 – Caserta Nord Dir. Sud 732,89

A1 Diramazione A1 Sud

San Cesareo Dir. Nord 3,7 – Monteporzio Dir. Nord 9,2

Monteporzio Dir. Sud 11,88 – San Cesareo Dir. Sud 3,72

A1 Variante di Valico

Firenzuola Dir. Nord 27,62 – Badia Dir. Nord 18,89

Badia Dir. Sud 19 – Firenzuola Dir. Sud 27,65

A4 Torino – Venezia

Trezzo Dir. Est 154,85 – Dalmine Dir. Est 166,633

Dalmine Dir. Est 166,633 – Bergamo Dir. Est 171,3

Bergamo Dir. Est 171,3 – Seriate Dir. Est 178,45

Seriate Dir. Est 178,45 – Grumello Dir. Est 187,01

Grumello Dir. Est 187,01 – Ponte Oglio Dir. Est 190,45

Ponte Oglio Dir. Est 190,45 – Palazzolo Dir. Est 192,4

Palazzolo Dir. Est 192,4 – Rovato Dir. Est 200,69

Rovato Dir. Est 200,69 – Ospitaletto Dir. Est 205,55

Capriate Dir. Ovest 161,49 – Cavenago Dir. Ovest 151,5

Dalmine Dir. Ovest 168,9 – Capriate Dir. Ovest 161,49

Seriate Dir. Ovest 180 – Bergamo Dir. Ovest 174,3

Grumello Dir. Ovest 189 – Seriate Dir. Ovest 180

Ponte Oglio Dir. Ovest 192,4 – Grumello Dir. Ovest 189

Palazzolo Dir. Ovest 193,9 – Ponte Oglio Dir. Ovest 192,4

Rovato Dir. Ovest 202,3 – Palazzolo Dir. Ovest 193,9

Ospitaletto Dir. Ovest 206,97 – Rovato Dir. Ovest 202,3

A7 Genova – Serravalle

Ronco Scrivia Dir. Nord 109,33 – Isola Del Cantone Dir. Nord 104,8

Busalla Dir. Nord 114,14 – Ronco Scrivia Dir. Nord 109,33

Busalla Dir. Sud 112,78 – Bolzaneto Dir. Sud 125,07

A8 Milano – Varese

Castellanza Dir. Nord 17 – Busto Arsizio Dir. Nord 20,8

Castellanza Dir. Sud 20,4 – Origgio Ovest Dir. Sud 12,15

Busto Arsizio Dir. Sud 25,6 – Castellanza Dir. Sud 20,4

A10 Genova – Savona

Celle Ligure Dir. Ovest 31,59 – Albisola Dir. Ovest 36,05

Albisola Dir. Est 38,7 – Celle Ligure Dir. Est 33,89

A13 Bologna – Padova

Arcoveggio Dir Nord 1,470 – Bologna Interporto Dir Nord 6,500

Bologna Interporto Dir. Nord 6,5 – Altedo Dir. Nord 19,8

Altedo Dir. Nord 19,8 – Ferrara Sud Dir. Nord 32,3

Ferrara Sud Dir Nord 32,300 – Ferrara Nord Dir Nord 40,300

Ferrara Nord Dir. Nord 40,3 – Occhiobello Dir. Nord 45,6

Occhiobello Dir. Nord 45,6 – Rovigo Sud Dir. Nord 61,7

Rovigo Sud Dir. Nord 61,7 – Rovigo Dir. Nord 68,9

Rovigo Dir. Nord 68,9 – Boara Dir. Nord 74,1

Boara Dir. Nord 74,1 – Monselice Dir. Nord 86,4

Monselice Dir. Nord 86,4 – Terme Euganee Dir. Nord 92,8

Terme Euganee Dir. Nord 92,8 – Padova Sud Dir. Nord 99,4

Bologna Interporto Dir Sud 9,400 – Arcoveggio Dir. Sud 1,400

Altedo Dir Sud 21,100 – Bologna Interporto Dir Sud 9,400

Ferrara Sud Dir. Sud 34,6 – Altedo Dir. Sud 21,1

Ferrara Nord 42,4 – Ferrara Sud Dir. Sud 34,6

Rovigo Sud Dir. Sud 64,38 – Occhiobello 50,3

Rovigo Dir. Sud 71 – Rovigo Sud Dir. Sud 64,38

Terme Euganee Dir. Sud 96,2 – Monselice Dir. Sud 89,1

Padova Zona Ind Dir. Sud 114,2 Padova Sud Dir. Sud 101,9

A14 Bologna – Ancona

All. Ramo Casalecchio Dir. Nord 8,4 – Borgo Panigale Dir. Nord 5,5

Castel San Pietro Dir. Nord 39,4 – San Lazzaro Dir. Nord 23

Imola Dir. Nord 51,3 – Castel San Pietro Dir. Nord 39,4

All. Ravenna Nord Dir. Nord 55,3 – Imola Dir. Nord 51,3

Faenza Dir. Nord 65,4 All. – Ravenna Sud Dir. Nord 58,9

Forli Dir. Nord 82,6 – Faenza Dir. Nord 65,4

Cesena Nord Dir Nord 94,600 – Forli Dir Nord 82,600

Valle Del Rubicone Dir. Nord 112,25 – Cesena Dir. Nord 101

A14 Ancona – Pescara

Giulianova Dir Nord 336,000 – Val Vibrata Dir Nord 329,500

A14 Bologna – Ancona

Bologna Fiera Dir. Sud 16,4 – All. San Lazzaro Dir. Sud 21,8

Castel San Pietro Dir. Sud 35,9 – Imola Dir. Sud 49

Faenza Dir. Sud 63 – Forli 80,3

Cesena Dir. Sud 98,2 – Valle Del Rubicone Dir. Sud 109,12

Valle Del Rubicone Dir. Sud 109,12 – Rimini Nord Dir. Sud 115,8

A14 Pescara – Canosa

Pescara Ovest Dir Nord 383,700 – All A14 A25 S Dir Nord -M 378,300

Ortona Dir. Nord 405,45 – Pescara Sud Dir. Nord 394,55

San Severo Dir. Nord 529,55 – Poggio Imperiale Dir. Nord 508,03

Foggia Dir. Nord -M 555,7 – San Severo Dir. Nord 529,55

Foggia Zona Industriale Dir. Nord 566,978 – Foggia Dir. Nord -M 555,7

Cerignola Est Dir. Nord 590,8 – Foggia Zona Industriale Dir. Nord 566,978

All. A16 A14 N Dir. Nord 599,51 – Cerignola Est Dir. Nord 590,8

Pescara Sud Dir. Sud 390,07 – Ortona Dir. Sud 402,3

Valdisangro Dir Sud 417,150 – Vasto Nord Dir Sud 434,430

Poggio Imperiale Dir Sud 502,780 – San Severo Dir Sud 525,785

San Severo Dir. Sud 525,785 – Foggia Dir. Sud 551,69

Foggia Dir. Sud 551,69 – Foggia Zona Industriale Dir. Sud 562,65

Foggia Zona Industriale Dir. Sud 562,65 – Cerignola Est Dir. Sud 580,225

Cerignola Est Dir. Sud 580,225 – All. A16 A14 N Dir. Sud 599,5

All. A16 A14 S Dir. Sud 603,79 – Canosa Dir. Sud 608,79

Canosa Dir. Sud 608,79 – Andria Barletta Dir. Sud 619,4

A14 Canosa – Bari – Taranto

Canosa Dir. Nord 611,1 – All. A16 A14 S Dir. Nord 605,05

Andria Barletta Dir. Nord 628,8 – Canosa Dir. Nord 611,1

Bitonto Dir Nord 663,970 – Molfetta Dir Nord 654,000

Bari Nord Dir. Nord 671 – Bitonto Dir. Nord 663,97

Bari Sud Dir Nord 681,135 – Bari Nord Dir Nord 671,000

Andria Barletta Dir. Sud 619,4 – Trani Dir. Sud 637,05

Trani Dir. Sud 637,05 – Molfetta Dir. Sud 642,5

Molfetta Dir. Sud 642,5 – Bitonto Dir. Sud 663,965

Bitonto Dir. Sud 663,965 – Bari Nord Dir. Sud 668,2

A16 Napoli – Canosa

Monteforte Dir. Est 36,05 – Avellino Ovest Dir. Est 40

Monteforte Dir. Ovest 36,05 – Baiano Dir. Ovest 27,65

A23 Udine – Tarvisio

Udine Nord Dir. Nord 25,2 – Gemona Dir. Nord 43

Gemona Dir. Nord 43 – Carnia Dir. Nord 54,37

Gemona Dir. Sud 47,2 – Udine Nord Dir. Sud 30,65

A26 Voltri – Alessandria

Masone Dir. Nord 14,33 Broglio Dir. Nord 21,61

Ovada Dir. Nord 28,95 Predosa Dir. Nord 44,49

Masone 16,2 – Massimorisso 7,27

Predosa Dir. Sud 43 – Ovada 31,75

A30 Caserta – Salerno

Nola Dir. Nord 19,28 – All. A30 A1 Dir. Nord 1,3

Palma Campania Dir Nord 32,140 – All A30 A16 Dir Nord 22,100

Sarno Dir. Nord 38,33 – Palma Campania Dir. Nord 32,14

Nocera Pagani Dir Nord 40,940 – Sarno Dir Nord 38,330

Salerno San Severino Dir. Nord 49,47 – Nocera Pagani Dir. Nord 40,94

All. A30 A1 Dir. Sud 1,85 – Nola Dir. Sud 17,2

All. A30 A16 Dir. Sud 22,16 – Palma Campania Dir. Sud 29

Palma Campania Dir Sud 29,000 – Sarno Dir Sud 34,365

Sarno Dir. Sud 34,365 – Nocera Pagani Dir. Sud 38,4

Nocera Pagani Dir Sud 38,400 – Castel San Giorgio Dir Sud 42,765.