Dazn accusata dal Codacons per l'aumento dei prezzi dell'abbonamento: la denuncia sui rincari

Dazn è finita sotto accusa da parte del Codacons per l’aumento dei prezzi dell’abbonamento alla piattaforma che detiene i diritti televisivi delle partite di calcio della Serie A.

Il Codacons contro Dazn: la denuncia all’Antitrust

L’associazione per i consumatori ha denunciato all’Antitrust i rincari che si attueranno nelle prossime settimane e che si vanno ad aggiungere ad altri, già criticati in precedenza dal Codacons.

Per esso, l’aumento dei prezzi non è motivato e non è stato adeguatamente comunicato.

Fonte foto: IPA Diletta Leotta, il volto più noto di Dazn Italia

Dazn alza i prezzi dell’abbonamento: il motivo

Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto il Codacons a presentare un esposto all’Autorità per la concorrenza, come riporta Adnkronos.

In buona sostanza, l’associazione rivendica la fattispecie della pratica commerciale scorretta, invitando a controllare che le modifiche tariffarie siano state comunicate in modo regolare agli abbonati.

Inoltre sottolinea come il rincaro dei prezzi sia motivato da “mutate condizioni di mercato” che però non vengono spiegate e risultano per molti ingiustificate.

Nuovo aumento: quanto costa ora Dazn

Nel presentare i palinsesti della prossima stagione, Dazn ha comunicato gli aumenti dei prezzi per i diversi piani che si possono sottoscrivere.

Le modifiche riguardano l’abbonamento Standard (il piano grazie al quale si possono vedere le partite di Serie A su due dispositivi, usando la stessa linea internet) e quello Plus (col quale si vede la Serie A in contemporanea su due dispositivi anche su linee internet diverse).

I prezzi restano gli stessi, se si sottoscrive un abbonamento per almeno un anno, mentre aumentano (da 34,99 a 44,99 euro e da 59,99 a 69,99) se si sceglie il piano mensile.

Dai diritti tv alla riorganizzazione aziendale: cosa succede a Dazn

Gli aumenti dei prezzi partiranno dal prossimo 22 agosto: si tratta della terza volta dall’inizio del 2024 che Dazn si trova ad aumentare le proprie tariffe.

Opportuno ricordare che solo su questa piattaforma sarà possibile vedere tutta la Serie A Enilive. Dazn ha infatti ottenuto i diritti tv del nostro massimo campionato per i prossimi cinque anni, fino al 2029, impegnandosi a pagare 900 milioni di euro. Altre tre gare per ogni giornata saranno invece trasmesse da Sky Sport.

Come riporta il Fatto Quotidiano però l’azienda avrebbe lasciato a casa 14 dei suoi 32 giornalisti. Il comitato di redazione di Dazn ha diffuso un comunicato stampa sulla situazione e ha ottenuto la solidarietà della Federazione nazionale stampa italiana e dell’Associazione lombarda giornalisti.