Bozza del Decreto Energia 2023 con bonus benzina e sconti bollette: passo indietro nel Consiglio dei ministri

La bozza del Decreto Energia è sul tavolo del governo. Il testo è composto da 8 articoli. Rispetto alla precedente versione, che conteneva 12 articoli, si è dovuto tagliare qualcosa. Il parziale passo indietro è stato reso necessario data la difficoltà nel reperire le coperture. L’esecutivo va verso la conferma degli sconti sulle bollette e del bonus benzina. Prevista anche la proroga del bonus mutui per gli under 36, secondo quanto prevede il testo all’esame del Consiglio dei ministri.

Bonus bollette 2023

La bozza del Dl Energia verte su “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”.

Per contenere gli aumenti anche per il quarto trimestre del 2023, l’Arera “provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas“. Fonte foto: ANSA

“Agli oneri valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023”, si legge nel provvedimento.

Bonus sociale elettrico per disagio economico

Confermati anche i bonus sociali per l’energia elettrica: “Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale”.

Per questa misura sul tavolo ci sono “300 milioni di euro per l’anno 2023”.

Proroga Iva agevolata

La bozza prevede anche la proroga per il quarto trimestre 2023 dell’Iva agevolata del 5% sulle bollette del gas per usi civili e industriali. Sul tavolo ci sono 628,62 milioni di euro fino a fine 2023.

Iva agevolata anche per le “forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia”.

Per questa ulteriore misura sono stati ipotizzati “41,46 milioni di euro per l’anno 2023”.

Bonus benzina e gasolio

La social card Dedicata a Te riceverà un’iniezione di liquidità: 100 milioni di euro in più al fine di “sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante“.

Le modalità di erogazione verranno stabilite in seguito con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Bonus mutui under 36

Una norma contenuta nella bozza del Dl Energia prevede anche la proroga al 31 dicembre 2023 del bonus mutui per under 36 che comprano la prima casa.

Sanatoria degli scontrini

La bozza del Dl Energia contiene anche la “sanatoria scontrini”, ovvero la possibilità di rimediare alle irregolarità commesse nell’ambito delle attività commerciali dall’inizio del 2022 al 30 giugno 2023.

Sanabili, con ravvedimento operoso, anche le irregolarità commesse dall’1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 che siano già state individuate (purché non già contestate alla data del ravvedimento). Il limite per aderire è il 15 dicembre 2023.