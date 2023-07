Meloni lancia carta acquisti "Dedicata a te" contro il caro prezzi: 382,50 euro per la spesa, come richiederla

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Presentata a Palazzo Chigi la carta Dedicata a te, il bonus da 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità voluto dal governo Meloni al fine di aiutare le famiglie contro il caro vita.

Carta Dedicata a te: requisiti

Nel presentare la misura la premier Giorgia Meloni l’ha definita “un segnale di attenzione verso chi è in difficoltà”.

“Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano”, ha aggiunto.

Tre i requisiti per accedere al bonus acquisti alimentari:

fare parte di un nucleo familiare composto da almeno tre persone ;

; avere un Isee fino a 15.000 euro;

fino a 15.000 euro; avere la residenza nel territorio italiano.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto (12 maggio 2023).

Questo significa che avere fatto domanda di residenza in data successiva o non essere in possesso di certificazione Isee alla data indicata comporta l’esclusione dal bonus alimentare.

Escluso chi prenda il reddito di cittadinanza o qualsiasi altra forma di sostegno.

Card Dedicata a te: come averla

La misura, annunciata lo scorso giugno, è stata introdotta per contrastare gli effetti dei rincari che hanno colpito con particolare durezza le famiglie più deboli.

Il bonus alimentare 2023 sarà erogato fino a scadenza delle risorse, pari a 500 milioni di euro. I beneficiari sono stimati in 1,3 milioni. I destinatari saranno scelti tramite una graduatoria.

Avranno priorità in graduatoria i nuclei con componenti più giovani. Passeranno in testa le famiglie con figli nati fra il 2009 e il 2023.

Poi si prenderanno in considerazione i nuclei familiari membri di età più grande.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dal proprio Comune di residenza. Successivamente potranno recarsi presso un qualsiasi ufficio postale a ritirare la card Dedicata a te.

Carta Dedicata a te: come funziona

I beneficiari potranno utilizzare la carta sostegno spesa per acquistare generi alimentari di prima necessità presso qualsiasi negozio di alimentari. Escluso dunque l’utilizzo presso le farmacie o altri esercizi.

Oltre ai 382,50 euro spendibili con la card, il Governo ha predisposto una ulteriore scontistica del 15% presso esercizi convenzionati.

La carta va attivata entro il 15 settembre. La mancata attivazione farà perdere il diritto al bonus.

A ottobre i crediti non riscossi verranno conteggiati e successivamente suddivisi fra i beneficiari che hanno attivato la carta.

Per approfondire si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero dell’Agricoltura.