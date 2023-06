Carta acquisti da 380 euro per sostenere la spesa alimentare delle famiglie in difficoltà: quando arriva

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

È in arrivo la nuova carta acquisti da 380 euro per aiutare le famiglie contro i rialzi della spesa alimentare. La card spesa sarà in funzione dalla metà di luglio e sarà valida fino a fine 2023.

Carta spesa 2023: requisiti

L’Inps effettuerà le sue elaborazioni sui dati giù presenti nel database dell’istituto.

Successivamente il comune di appartenenza invierà una comunicazione alle famiglie beneficiarie per informale del diritto alla carta spesa 2023.

La card sarà poi ritirabile presso gli uffici postali. Ogni nucleo familiare avrà diritto a un solo bonus 380 euro.

Il bonus spesa 2023 spetta a chi rientri in tre parametri:

tutti i componenti del nucleo familiare devono essere iscritti all’ Anpr (l’ex anagrafe comunale);

(l’ex anagrafe comunale); l’ Isee del nucleo familiare non deve superare i 15mila euro;

del nucleo familiare non deve superare i 15mila euro; i richiedenti non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza, NASpI, cassa integrazione o qualsiasi altra forma di sostegno al reddito.

Fonte foto: ANSA Nella foto il ministro Francesco Lollobrigida.

Carta risparmio spesa: quando arriva

La card sarà in funzione a breve: manca solo la firma del nuovo presidente dell’Inps, ancora da nominare dopo la fine dell’era Tridico.

Come detto la card sarà distribuita entro la metà di luglio. I beneficiari dovranno poi attivarla entro il 30 settembre.

La mancata attivazione farà perdere il diritto al bonus: a ottobre i crediti non riscossi saranno conteggiati dall’Inps e suddivisi fra chi ha attivato la carta.

La suddivisione avverrà secondo parametri di equità: otterranno maggiori benefici i nuclei familiari con più figli e Isee più basso.

Le circa 1 milione e 400 mila famiglie beneficiarie dovranno spendere i soldi non oltre il 31 dicembre 2023.

Bonus spesa alimentare 2023: le risorse sul piatto

La spesa alimentare ha subito notevoli rialzi negli ultimi tempi.

E l’inflazione, in lieve frenata ma pur sempre alta, continua a erodere il potere d’acquisto delle famiglie.

Nell’annunciare l’arrivo della carta risparmio spesa 2023 il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha detto che le risorse sul piatto sono 500 milioni di euro.

Ma il governo sta lavorando per aggiungere a questa cifra altri 110 milioni.

E non è tutto: “Abbiamo aperto una trattativa con le organizzazioni datoriali e la grande distribuzione per ottenere la possibilità di aggiungere all’investimento dello Stato anche un investimento da parte della grande distribuzione in termini di scontistica che potrà portare a sconti ulteriori fino al 15%“, ha detto Lollobrigida.