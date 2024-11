Realme GT 7 Pro è arrivato in Italia: è un vero AI Performance Flagship

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Con un evento a Milano, realme ha presentato oggi al mercato europeo il suo ultimo smartphone top di gamma: è realme GT 7 Pro ed è già in vendita in Italia, con una interessante offerta di lancio che porta il prezzo di questo modello ben al di sotto della soglia dei mille euro.

Davvero poco, per un telefono dotato dell’ultimo chip prodotto dalla statunitense Qualcomm, di un ottimo comparto fotografico, di una batteria enorme con super ricarica e, soprattutto, in grado di eseguire tutte le più recenti funzioni basate sull’AI in modo estremamente veloce.

Come è fatto realme GT 7 Pro

realme GT 7 Pro è un telefono con schermo da 6,78 pollici e refresh da 120 Hz, luminosità massima di 6.500 nit e supporto a tutti i formati video più recenti, come HDR+ e Dolby Vision. Lo schermo è protetto da un robusto vetro Gorilla Glass 7i, che lo protegge da urti e graffi.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, è potentissimo e consuma poco, grazie all’uso delle più recenti tecnologie di produzione. Si tratta di un chip senza compromessi, il migliore oggi a disposizione sia per il lavoro che per il gaming, passando dalle sempre più utili funzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa.

Le fotocamere posteriori sono tre: una principale e una zoom 3x, entrambe da 50 MP e stabilizzate, e una grandangolare per i paesaggi e le foto di gruppo. A questi sensori si aggiunge quello da 16 MP anteriore, per i selfie e le videochiamate. Una chicca delle fotocamere è la modalità subacquea: realme GT 7 Pro, infatti, non solo non si rompe se cade in acqua, ma può persino scattare foto.

Batteria e ricarica sono impressionanti: la capacità dell’accumulatore è di 6.500 mAh e la potenza di ricarica è di 120 watt. Ciò vuol dire arrivare senza alcun problema a sera, anche in caso di utilizzo molto intenso, e poter ricaricare il 50% della batteria in appena 13 minuti (il 100% in soli 37 minuti).

realme GT 7 Pro: a tutta AI

realme GT 7 Pro è velocissimo nelle operazioni basate sull’intelligenza artificiale e ne mette a disposizione dell’utente un bel po’. C’è, ad esempio, la gomma magica per le foto che ci permette di togliere dai nostri scatti dettagli indesiderati.

C’è anche l’AI Sketch to Image, una funzione AI che trasforma uno schizzo in una immagine dettagliata. Ci sono l’AI Motion Deblur e l’AI Telephoto Ultra Clarity, che eliminano il mosso dalle foto e aumentano i dettagli delle immagini. Per i videogiochi, invece, c’è AI Game Super Resolution, che aumenta la risoluzione delle immagini fino a 1,5K usando l’AI.

Tutte queste funzioni vengono eseguite da realme GT 7 Pro in modo incredibilmente veloce, grazie alla potenza dello Snapdragon 8 Elite e degli altri componenti scelti da realme per il suo nuovo top di gamma premium.

realme GT 7 Pro: un prezzo che stupisce

realme GT 7 Pro è disponibile da oggi in Italia in due colori, Mars Orange e Galaxy Grey, con un prezzo di listino nettamente inferiore a quello di tutti i top di gamma Android e iPhone più recenti, che viaggiano pericolosamente sul filo dei 1.500 euro.

La versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione (esclusiva Amazon) costa in Italia 999,99 euro, mentre la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione costa 1.099,99 euro.

Ma con la promo di lancio i prezzi sono ancor più vantaggiosi: 799,99 euro (con caricabatterie incluso) per la versione con meno memoria fino al 10 dicembre e 999,99 euro per quella top fino al 17 dicembre. Davvero un ottimo prezzo per un AI Performance Flagship.