Luca e Paolo contro Salvini per il nuovo Codice della Strada, provocazione sulla "regola più scema": qual è

A DiMartedì, talk di La7 condotto dal giornalista Giovanni Floris, Luca e Paolo hanno criticato con sarcasmo alcuni punti del nuovo codice della strada voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il duo comico ha inoltre ‘colpito’ il leader della Lega con una pungente ironia sul calo dei voti registrato dal Carroccio nelle ultime tornate elettorali.

Luca e Paolo sul codice della strada: “La regola più scema voluta da Salvini”

“Questa settimana è stato approvato il codice della strada che serve sola a una cosa, la solita, far parlare di Salvini”, ha esordito il duo comico.

“Anche perché i cambiamenti sono pochi – hanno proseguito i due attori -. Uno su tutti, che è la regola più scema della Terra, è questo: ‘Nuovo codice della strada, patente a rischio anche se il consumo di stupefacenti è avvenuto giorni prima del test'”.

Fonte foto: ANSA Il vicepremier Matteo Salvini

E ancora: “Mentre Borghi (senatore della Lega, ndr) disquisisce su come si possa bere e guidare nello stesso momento, per Salvini, e quindi anche per Borghi, se ti fai una canna il sabato sera e ti fermano il lunedì mattina, sei positivo e ti ritirano la patente, perché ti troveranno tracce di Thc. Giusto, sei un cannaiolo e non guidi. Chiaro?”

La proposta dei due attori: “Esami antidroga ai ministri”

A questo punto i comici hanno mandato in onda uno stralcio della conferenza stampa in cui si vede Salvini parlare del nuovo codice della strada. “Lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni non la rivedi più”, scandice il leader della Lega nel filmato in questione.

Luca e Paolo sono tornati all’attacco e a fare ironia sul vicepremier: “Ma che vuol dire? Essere lucido dovrebbe essere la discriminante per guidare o no. Per non parlare del ‘e ti ritiro la patente’. Perché viene proprio Salvini a ritirartela, a casa”.

Sempre il duo comico: “Se il sabato sera non hai fumato, ma ti sei bevuto una bottiglia di vodka… allora scusate c’è un esame che si chiama Cdt che ti trova l’alcol il lunedì mattina. Facciamo anche quello no? Se vogliamo estirpare le droghe, estirpiamole tutte, perché l’erba sì e l’alcol no?”

Infine i due attori hanno lanciato una proposta a Salvini: “Esami antidroga a tutti i ministri. E lucido sì e lucido no, vediamo che ca**o hai fatto la sera prima”.

‘Perdere l’amore’ trasformata in ‘Perdere consensi’

In apertura della puntata di DiMartedì in onda il 26 novembre, Luca e Paolo hanno pungolato Salvini anche per i risultati per nulla rosei ottenuti alle ultime elezioni regionali.

In particolare i due comici hanno confezionato una parodia di ‘Perdere l’Amore‘ di Massimo Ranieri, trasformata nel brano ‘Perdere Consensi’: “E adesso come faccio? La base mi rinnega, nemmeno più i leghisti vanno a votare Lega. Perdere consensi a ogni votazione, c’è perfino Zaia che mi ha dato del ca**one, tutti questi anni sono stati vani, perdere consensi e averne meno di Tajani!”