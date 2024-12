L'Antico Vinaio e il bonus Natale ai dipendenti fino a 3 mila euro a testa: per alcuni un viaggio alle Maldive

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

I dipendenti della catena L’Antico Vinaio potranno contare su un bonus Natale da 3mila euro. Inoltre, il CEO Tommaso Mazzanti ha organizzato una lotteria esclusiva per i suoi lavoratori, grazie alla quale metterà in palio un viaggio alle Maldive. L’iniziativa rappresenta un ringraziamento ai collaboratori per il loro impegno: l’azienda chiuderà il 2024 con un fatturato record di oltre 75 milioni.

L’Antico Vinaio: 3mila euro in regalo ai lavoratori

Il ceo della nota catena L’Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti, ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un bonus di Natale da 3.000 euro ciascuno.

Non è la prima volta che i collaboratori di Mazzanti ricevono un premio. Già durante gli scorsi anni, infatti, l’azienda aveva distribuito una gratifica natalizia sostanziosa.

Quest’anno, però, il bonus è stato ulteriormente aumentato di 500 euro e ha quindi raggiunto i 3mila euro.

Nel complesso, L’Antico Vinaio investirà un milione di euro in welfare aziendale per i suoi lavoratori.

Non solo bonus Natale: la lotteria per i dipendenti

Ma c’è di più: Mazzanti ha deciso di premiare i dipendenti dell’Antico Vinaio che sono stati assunti da almeno un anno con un ulteriore vantaggio.

Il ceo ha infatti organizzato una vera e propria lotteria, e i vincitori previsti sono cinque. In palio, un viaggio da sogno alle Maldive, con pernottamento in resort di lusso.

I fortunati vincitori potranno condividere il viaggio con un accompagnatore a loro scelta.

L’iniziativa è stata pensata da Mazzanti come un modo speciale per ringraziare i collaboratori che, ogni giorno, contribuiscono al successo della catena.

Le origini dell’azienda e il successo internazionale

Il viaggio alle Maldive ha per Tommaso Mazzanti un significato personale: è stata proprio questa la meta del primo viaggio che il ceo dell’Antico Vinaio regalò alla moglie, grazie ai primi guadagni ottenuti con il suo lavoro.

Mazzanti ha inoltre ideato un concorso su Instagram per mettere in palio un secondo viaggio, questa volta a New York. Tuttavia, il concorso, rivolto ai clienti e non ai dipendenti, si è concluso il 10 dicembre.

La storia dell’Antico Vinaio inizia nel 1989, anno in cui la famiglia Mazzanti prese in gestione una piccola rosticceria in via de’ Neri a Firenze. Da allora, i Mazzanti di strada ne hanno fatta tantissima, creando un brand con oltre 40 sedi, non solo in Italia, ma anche all’estero.

L’azienda chiuderà il 2024 con un fatturato di oltre 75 milioni di euro.