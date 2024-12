Assegno unico dicembre 2024 in pagamento, quando arriva l'accredito Inps

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nella seconda parte di dicembre tutte le famiglie italiane con figli a carico, a prescindere dal reddito, riceveranno l’assegno unico. Questo sussidio varia per importo tra 57 e poco meno di 200 euro al mese, a seconda delle condizioni economiche della famiglia stessa e di altri fattori legati ai figli. Quello di dicembre sarà l’ultimo pagamento del 2024, quindi l’Inps potrebbe chiedere di aggiornare la propria situazione finanziaria.

Quando arriva l’assegno unico di dicembre

Tra il 17 dicembre e l’ultima settimana del mese arriveranno, sui conti correnti di tutte le famiglie italiane che hanno figli a carico, i soldi dell’assegno unico universale.

I primi a riceverlo saranno coloro che non hanno subito, nell’ultimo mese, cambiamenti di nessun tipo all’importo della rata e che lo hanno già riscosso a novembre. In questo caso i soldi saranno accreditati sul conto corrente il 17, 18 o 19 dicembre.

Fonte foto: ANSA

Se invece dicembre 2024 è il primo mese in cui si riceve l’assegno unico oppure da novembre l’importo della rata è, per qualsiasi motivo, cambiato, bisognerà attendere l’ultima settimana di dicembre per riscuoterlo.

L’importo dell’assegno unico

L’assegno unico universale, come suggerisce il nome, è disponibile per tutte le famiglie che hanno figli. È stato pensato per sostituire la galassia di bonus che, prima dell’introduzione di questo sussidio, i genitori dovevano richiedere.

Il reddito della famiglia quindi non determina se questa potrà accedere all’assegno unico. Influenza però l’importo mensile dello stesso. Si parte da un minimo di 57 euro al mese a un massimo di 199,40.

L’assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio minore a carico, quelle che hanno a carico un figlio maggiorenne ma che ha intrapreso un percorso di studi, almeno fino ai 21 anni, e quelle che hanno a carico un figlio disabile, senza limiti di età.

Le novità del 2025

Una delle caratteristiche che ha reso l’assegno unico un passo in avanti rispetto ai bonus che ha sostituito è la possibilità, per i vari governi, di rimodularlo facilmente per raggiungere determinati obiettivi.

Il Governo Meloni per esempio ha approvato una norma che è attualmente all’esame del Parlamento e che introduce un’importante novità: dal 2025 l’assegno unico non sarà più conteggiato per determinare l’Isee delle famiglie.