Video della rapina a Parma, ladri gli rubano 15 mila euro: lui si aggrappa alla loro auto e viene trascinato

Un video assurdo. A Parma, un uomo è stato vittima di rapina, coi ladri che gli avrebbero rubato 15 mila euro prima di scappare in auto. Il derubato, un imprenditore di Brescia, ha provato fino alla fine a riprendersi i soldi, aggrappandosi al veicolo e venendo quindi trascinato per metri dai malviventi. Dopo la denuncia ai carabinieri, i due ladri sono stati individuati.

Il contatto telefonico e la rapina a Parma

Come spiegato dai carabinieri, un imprenditore di Brescia è stato rapinato la mattina di sabato 14 dicembre, a Parma.

L’uomo era stato contattato settimane prima, al telefono, ricevendo una proposta allettante relativa all’acquisto di uno stock di materiale riguardante la sua attività.

La zona in cui è avvenuta la rapina, a Parma

Attirato dall’offerta e dal prezzo, l’imprenditore ha accettato di incontrare il finto venditore per verificare la merce e concludere l’affare.

Il giorno dell’appuntamento però, la vittima del raggiro si è trovato di fronte a due uomini che lo avrebbero convinto a mostrargli il denaro che aveva portato con sé, sostenendo di doverne verificare la bontà.

L’imprenditore avrebbe tentennato, per poi cedere alla richiesta: la busta coi 15 mila euro, in contanti, sarebbe stata presa da uno dei due, inseguito dal derubato.

Nel frattempo, il complice si sarebbe precipitato a recuperare l’auto, una Giulietta bianca, aspettando il compare dietro a un edificio nella zona San Lazzaro Ex Salamini.

Il video disperato dell’imprenditore aggrappato all’auto

L’imprenditore non si sarebbe dato per vinto, inseguendo il ladro con la busta fino all’auto, aggrappandosi alla portiera posteriore sinistra del veicolo, rimasta semiaperta.

I ladri, in macchina, sono scappati muovendosi a zig zag per far desistere l’uomo, trascinato per diversi metri prima di essere abbandonato sull’asfalto dopo aver mollato la presa in seguito alla minaccia del conducente della Giulietta.

Secondo la versione dell’imprenditore fornita ai carabinieri, chi era al volante avrebbe minacciato la vittima di essere armato e di essere pronto a sparare.

La denuncia ai carabinieri

La resistenza dell’imprenditore ha attirato l’attenzione di diversi automobilisti, che hanno chiamato il 112.

Alcuni hanno girato un video che, di fatto, conferma ogni singola parola del raggirato, nel frattempo medicato in ospedale per alcune ferite, fortunatamente lievi.

Dopo la denuncia, i militari sono risaliti alla Giulietta dal numero di targa, scoprendo truffe analoghe con lo stesso modus operandi verificatesi in altre città.

I due responsabili della rapina sono stati individuati in un appartamento della zona del Lago di Garda, dove sono stati trovati anche i 15 mila euro rubati.

Si tratta di due uomini di 40 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine: sono stati denunciati per rapina in concorso.