Bimba muore mentre dorme con la madre in comunità a Brindisi: ipotesi sulla morte in culla, aperta indagine

Una bimba di appena sei mesi è morta in una comunità-alloggio a Brindisi. La piccola, secondo quanto emerge, aveva dormito con la mamma minorenne che al risveglio si è resa conto del dramma. Aperta un’indagine per chiarire i contorni della tragedia.

L’episodio è avvenuto, come detto, in una comunità-alloggio per gestanti a Latiano, nella provincia di Brindisi. Secondo quanto emerso è qui che una mamma minorenne pugliese, originaria di Lecce, viveva da alcune settimane con la sua bimba.

Come spesso accadeva, la giovanissima si era coricata a letto con la figlioletta, ma il risveglio è stato dei più traumatici. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023, infatti, la piccola è deceduta e soltanto in mattinata la mamma si è resa conto che la piccola non respirava più.

A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dalla ragazza. La piccola è stata dichiarata morta e il corpo è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine in attesa dell’autopsia che potrebbe chiarire le cause del decesso.

Le ipotesi sulla morte della bimba

Sul posto, come detto, sono intervenuti gli uomini del 118 e i carabinieri che hanno aperto un’indagine per cercare di chiarire quanto sia successo nella comunità-alloggio di Latiano. Al momento non sono ancora state chiarite le effettive cause del decesso della piccola, anche se diverse sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto riferito dalle testate locali, infatti, non si esclude l’ipotesi di una “morte in culla“, con un malore improvviso e inatteso che potrebbe aver tolto la vita alla piccola nel sonno. Probabile anche un rigurgito fatale, con la piccola che potrebbe essere morta soffocata nel sonno senza che la mamma giovanissima si sia accorta di nulla.

Sul corpo della bimba non sono emersi segni di violenza. Al momento la salma della piccola è a disposizione della Procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia che potrebbe risolvere tutti gli interrogativi di un caso drammatico che ha sconvolto la comunità-alloggio di Latiano.