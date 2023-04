Trova il figlio neonato di 15 giorni morto nella culla a Sora, madre disperata: forse colpa di un rigurgito

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tragedia a Sora, in provincia di Frosinone, dopo all’alba di mercoledì 19 aprile una donna ha trovato il suo neonato di soli 15 giorni morto all’interno della sua culla.

La drammatica scoperta della mamma

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la mamma del bambino, come tutte le mattine, si è avvicinata alla culla per dare la poppata al piccolo. Prendendo in braccio il figlioletto, però, la donna si è accorta che era morto.

In preda alla disperazione, la madre del neonato ha avvertito il 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo. Sul luogo dell’accaduto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri.

La tragedia è avvenuta in una casa nel cuore del centro storico di Sora: la drammatica scoperta è avvenuta all’alba di mercoledì 19 aprile 2023.

La causa della morte del neonato

A stabilire con esattezza la causa che ha portato al decesso del neonato di soli 15 giorni sarà il medico legale. Al momento, secondo quanto è stato riferito dal ‘Corriere della Sera’, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un rigurgito.

Cosa succederà ora

Il corpicino del bambino si trova attualmente all’ospedale Santissima Trinità di Sora, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore verrà eseguito un esame esterno sul corpicino, da parte del medico legale, che riferirà poi i risultati dell’analisi alla Procura di Cassino.

A Messina è morto un neonato di 2 mesi

La tragedia avvenuta a Sora all’alba di mercoledì 19 aprile segue di poche ore la morte di un bimbo di 2 mesi e 15 giorni avvenuta a Messina. In questo caso, il piccolo è giunto morto al pronto soccorso del Policlinico a bordo di un’ambulanza chiamata dai genitori. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, ma senza riuscirci.

Nel caso del bimbo deceduto a Messina, la prima ipotesi sulla causa era stata quella di una morte in culla (“Crib death”), anche nota come sindrome della morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS).

Le autorità sanitarie, come da protocollo, hanno provveduto a effettuare una segnalazione alla Procura, che ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.