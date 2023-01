Bagheria (Palermo), donna trovata morta in casa: giallo sul decesso di una 55enne, l'allarme della famiglia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Giallo a Bagheria, in provincia di Palermo, dove una donna di 55 anni è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione. A rivenire il corpo della donna sono stati i soccorritori del 118 e il 112, allertati dalla famiglia della donna che non rispondeva al telefono da ore. Sul posto, oltre le forze dell’ordine, sono intervenuti anche medico legale e investigatori per cercare di ricostruire quanto successo.

Bagheria, giallo sulla morte di una 55enne

Secondo quanto riferito dalle testate locali a perdere la vita è stata una donna di 55 anni. La vittima è stata trovata priva di vita nella propria abitazione di corso Butera a Bagheria, paese alle porte di Palermo.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari della donna, che da diverse ore provavano a mettersi in contatto con lei, ma senza risposta. Chiamati i soccorsi, una volta sul posto 112 e 118 hanno fatto irruzione in casa trovando la donna. A nulla sono valsi i soccorsi, con il personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso della 55enne.

Fonte foto: Virgilio Notizie

Indagini sulla morte

Dopo aver provato varie volte a rianimarla e aver constatato la morte, i soccorsi hanno avvertito le forze dell’ordine che hanno chiamato il medico legale di turno. Sul posto anche gli investigatori che cercheranno di capire se la morte della donna sia legata a un malore, un possibile suicidio o addirittura un omicidio.

Nessuna pista è al momento esclusa, con i vicini che potrebbero dare dei dettagli su quanto successo nelle ore prima del rinvenimento del corpo senza vita della 55enne.

La lite con la figlia

Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, le indagini starebbero ruotando attorno a quanto successo poco prima della morte. Le indagini, condotte dalla mobile, avrebbero portato a ricostruire una lite tra la donna e la figlia, che viveva con la vittima.

A quanto pare, si legge sull’edizione online del quotidiano, la donna e la giovane avrebbero avuto una lite accesa in mattinata, poi la 55enne avrebbe ingerito delle pillole. È proprio l’assunzione dei farmaci a essere al vaglio degli inquirenti, per cercare di capire se quanto ingerito possa aver provocato un malore fatale o meno alla donna.