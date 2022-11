Ascolti tv, dati Auditel di lunedì 28 novembre: Mondiale in Qatar ancora protagonista, superato il Gf Vip

Un altro importante successo di share per la Rai, che secondo i dati Auditel di lunedì 28 novembre grazie alla partita tra Portogallo e Uruguay valida per il Mondiale in Qatar torna a imporsi su Mediaset con il Grande Fratello Vip. I telespettatori continuano dunque a dimostrare la loro grande passione per il calcio. Bagarre invece nel preserale tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5, mentre nel prime time conferma buoni numeri Striscia la Notizia. Ecco tutti i dati.

La prima serata del 28 novembre: Rai 1 domina su tutti

Di seguito i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Portogallo-Uruguay : 6.493.000 spettatori (29.1%);

: 6.493.000 spettatori (29.1%); Canale 5, Grande Fratello Vip : 2.811.000 spettatori (22.8%);

: 2.811.000 spettatori (22.8%); Rai 2, Il Ritorno dell’Eroe : 1.027.000 spettatori (5.2%);

: 1.027.000 spettatori (5.2%); Italia 1, Bastille Day – Il Colpo del Secolo : 1.275.000 spettatori (6.3%);

: 1.275.000 spettatori (6.3%); Rai 3, Report : 1.909.000 spettatori (10.2%);

: 1.909.000 spettatori (10.2%); Rete 4, Quarta Repubblica : 827.000 spettatori (5.7%);

: 827.000 spettatori (5.7%); La7, Grey’s Anatomy : 390.000 spettatori (2.1%);

: 390.000 spettatori (2.1%); Tv8, Gomorra – La Serie : 474.000 spettatori (1.6%);

: 474.000 spettatori (1.6%); Nove, Tutte lo Vogliamo: 313.000 spettatori (2.1%);

Fonte foto: IPA Il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini

I dati del preserale

Ecco i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità – Il Meglio delle Ghigliottine : 2.859.000 spettatori (16.9%);

: 2.859.000 spettatori (16.9%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 2.569.000 spettatori (17.2%)/ Caduta Libera : 3.946.000 spettatori (22.3%);

: 2.569.000 spettatori (17.2%)/ : 3.946.000 spettatori (22.3%); Rai 2, Hawaii Five : 717.000 spettatori (4.2%)/FBI: 980.000 spettatori (4.8%);

: 717.000 spettatori (4.2%)/FBI: 980.000 spettatori (4.8%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 345.000 spettatori (2.1%)/CSI: 542.000 spettatori (2.7%);

: 345.000 spettatori (2.1%)/CSI: 542.000 spettatori (2.7%); Rai 3, TGR : 3.101.000 spettatori (16.7%)/Blob: 1.276.000 spettatori (6%);

: 3.101.000 spettatori (16.7%)/Blob: 1.276.000 spettatori (6%); Rete 4, Tempesta d’Amore : 872.000 spettatori (4.1%);

: 872.000 spettatori (4.1%); Tv8, Celebrity Chef : 387.000 spettatori (2.1%);

: 387.000 spettatori (2.1%); Nove, Cash or Trash : 373.000 spettatori (1.9%);

: 373.000 spettatori (1.9%); La7, Lingo – La Prima Sfida: 239.000 spettatori (1.6%%);

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Striscia la Notizia : 4.176.000 spettatori (18.3%);

: 4.176.000 spettatori (18.3%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.369.000 spettatori (6.1%)/Un Posto al Sole: 1.688.000 spettatori (7.4%);

: 1.369.000 spettatori (6.1%)/Un Posto al Sole: 1.688.000 spettatori (7.4%); Italia 1, NCIS : 1.197.000 spettatori (5.3%);

: 1.197.000 spettatori (5.3%); Rai 2, Tg2 Post : 1.023000 spettatori (4.5%);

: 1.023000 spettatori (4.5%); Rete 4, Stasera Italia : 895.000 spettatori (4%);

: 895.000 spettatori (4%); Tv8, 100% Italia : 432.000 spettatori (1,9%);

: 432.000 spettatori (1,9%); Nove, Don’t Forget the Lyrics: 367.000 spettatori (1.6%);

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.