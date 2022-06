Ascensore precipita nel vuoto dal quinto piano di un palazzo, tre feriti gravi: dramma a Palermo

Pomeriggio di terrore a Palermo, nel quartiere Brancaccio, dove un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo. All’interno della cabina c’erano tre persone, che dopo essere state tratte in salvo dai soccorsi sono state trasportate in gravi condizioni in ospedale.

Secondo quanto riporta l’Ansa, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 per soccorrere i tre feriti. La polizia, invece, ha già avviato le indagini per comprendere le cause dell’incidente.

La polizia indaga sulle cause: le prime ricostruzioni

Al momento non è ancora noto ciò che ha causato il cedimento dell’ascensore, precipitato per ben cinque piani, ma la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà Il quartiere Brancaccio nella zona sud di Palermo, dove è avvenuta la tragedia

Stando a una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, sembra che due operai stessero lavorando alla manutenzione dell’ascensore nel momento in cui è precipitato. Non è ancora chiaro, però, chi fosse la terza persona presente nell’ascensore e perché si trovasse lì.

Le condizioni dei feriti

Intanto, le condizioni dei tre feriti appaiono gravi, dopo che i soccorritori sono riusciti a estrarli dai resti della cabina schiantatasi al suolo.

Sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Civico, Buccheri La Ferla e Policlinico, dove sono ricoverati.

Le testimonianze

I residenti in zona hanno subito appreso la notizia, e il parroco del quartiere ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Repubblica: “Sono tutti ottimi parrocchiani, li vedo sempre qui da me a messa”.

Lo choc per quanto è accaduto è indescrivibile, anche per coloro che hanno udito le urla delle tre persone che si trovavano all’interno dell’ascensore caduto nel vuoto.