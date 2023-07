Violento incidente a Ferrara, auto invade la corsia opposta e investe un gruppo di ciclisti: grave 74enne

Grave incidente a Ferrara dove un’automobile, per causa ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta e investito un gruppo di ciclisti. L’episodio è accaduto nella mattinata di domenica 9 luglio.

Investito gruppo di ciclisti

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’automobilista si sarebbe addormentato al volante della sua Bmw nera: a quel punto il mezzo avrebbe continuato a zigzagare fino a invadere la corsia opposta.

Come riferisce Il Resto del Carlino, in quel momento sopraggiungevano un gruppo di ciclisti, un gruppo di amici del “Team bike Lagosanto” che si riunisce ogni weekend per una scampagnata in compagnia.

Grave ciclista 74enne

A quel punto l’impatto è stato inevitabile. Tre ciclisti del team si sarebbero accorti dell’arrivo del mezzo, gettandosi a terra ed evitando così di essere investiti.

Un quarto, invece, un uomo di 74 anni, non si sarebbe accorto dell’auto impazzita e sarebbe stato investito dalla Bmw fuori controllo.

I soccorsi

L’uomo è stato trasportato a Cona in gravi condizioni con delle fratture alle gambe. Il grave incidente è avvenuto in via Marconi, nei pressi del polo chimico. Il giovane alla guida della Bmw, secondo quanto riferito da Il Resto Del Carlino, avrebbe immediatamente prestato soccorso al gruppo di appassionati delle due ruote.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del grave incidente

Sul luogo dell’incidente di Ferrara sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Altri incidenti sulle strade italiane nel weekend

Non è stato l’unico grave incidente che si è registrato nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 luglio sulle strade italiane.

Due auto si sono scontrate a Jesolo nelle prime ore della mattina di domenica 9 luglio, facendo due morti e un ferito grave. Nell’impatto, uno dei ragazzi è stato sbalzato fuori dalla vettura.

Erano le 5.45 della mattina di domenica 9 luglio, quando due auto, una Yaris e una Citroen monovolume. si sono scontrate tra loro a Jesolo sulla strada provinciale 47.

Numeri drammatici anche nelle strade del Casertano, riferisce l’Ansa, dove nelle ultime ore si contano quattro morti. A Castel Volturno, nei pressi dell’uscita della Statale 7bis, un’auto ed una moto si sono scontrate: il centauro di 32 anni, Antonio Di Fraia di San Marcellino, è deceduto dopo un volo di alcuni metri e una violenta caduta sull’asfalto