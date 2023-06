A Ferrara scatta l'allarme e 2 Eurofighter sorvolano la città: momenti di paura. L'errore di un aereo privato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Momenti di paura a Ferrara, dove un aereo privato, decollato alle ore 9,30 dall’Aeroclub di Ferrara, ha inserito un codice di emergenza sul transponder. Due Eurofighter dell’Aeronautica Militare hanno sorvolato la città per verificare la situazione.

Cosa è successo a Ferrara

Stando a quanto ricostruito da ‘La nuova Ferrara’, l’aereo privato, un Piper PA-28, ha inserito il codice di emergenza sul transponder per errore.

Tutto è successo poco prima delle 10 del mattino di domenica 25 giugno. Gli Eurofighter si sono immediatamente attivati, passando in servizio di difesa aerea. I due aerei dell’Aeronautica Militare si sono avvicinati al velivolo, sopra Porto Garibaldi, per verificare che tutto fosse nella norma. Così era, in effetti: si è trattato solo un errore di comunicazione.

Paura e curiosità per tanti ferraresi

Il volo dei due Eurofighter dell’Aeronautica Militare sopra la città di Ferrara, fino ai lidi di Comacchio, non è passato inosservato.

Tanti ferraresi, chi incuriosito chi magari con un po’ di preoccupazione, si sono ritrovati col naso all’insù per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Aereo atterrato regolarmente

L’aereo privato che aveva lanciato per errore il codice di emergenza sul transponder, dopo la verifica effettuata dai due Eurofighter dell’Aeronautica Militare, è atterrato regolarmente all’Aeroclub di Ferrara (lo stesso dalla quale era partito) alle ore 10,10.

Il messaggio del sindaco di Ferrara Alan Fabbri

Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha chiarito i dubbi dei cittadini con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “A seguito di diverse vostre segnalazioni mi sono informato sul passaggio di due aerei militari sulla città. Questo quanto accaduto e che mi è stato riportato: Velivolo PA2806, nominativo IKAVA, decollato da Ferrara alle 09.30/L. Durante il volo ha inserito erroneamente codice di emergenza e per questo motivo è stato intercettato da 2 Eurofighter della Difesa Aerea, sotto il Controllo del COA. Il pilota del velivolo ha quindi ripristinato il codice corretto ed è atterrato alle 10.10/L”.