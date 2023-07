Morti a Jesolo due ragazzi ventenni in un incidente stradale all'alba, gravemente ferito l'altro conducente

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un incidente stradale all’alba ha tolto la vita a due ragazzi poco più che ventenni. Due auto si sono scontrate a Jesolo nelle prime ore della mattina di domenica 9 luglio, facendo due morti e un ferito grave. Nell’impatto, uno dei ragazzi è stato sbalzato fuori dalla vettura.

La dinamica dell’incidente

Erano le 5.45 della mattina di domenica 9 luglio, quando due auto, una Yaris e una Citroen monovolume. si sono scontrate tra loro a Jesolo sulla strada provinciale 47.

Il tragico scontro frontale è avvenuto, più di preciso, lungo via Piave Nuovo, la strada arginale che collega Jesolo a San Donà, nei pressi della “Carrozzeria Piave”.

Sembra che l’impatto sia stato particolarmente violento, tanto che uno dei passeggeri dell’utilitaria sarebbe stato scaraventato fuori dall’abitacolo della vettura in cui viaggiava. L’automobile è stata completamente distrutta.

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara ed è al vaglio dei carabinieri, che dovranno accertare eventuali responsabilità dell’incidente.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con ambulanza ed l’eliambulanza, i pompieri di Jesolo e Mestre, insieme ai militari dell’Arma.

Per i ragazzi che occupavano la piccola utilitaria non c’è stato però nulla da fare. I due, poco più che ventenni e residenti a Musile di Piave e a Motta di Livenza, sono morti poco dopo lo scontro.

Il conducente dell’altra auto è, invece, stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Altro incidente mortale

Appena un giorno prima, altri due ragazzi di 19 anni avevano perso la vita in uno scontro tra automobili a Foggia.

L’impatto è avvenuto sul tratto di strada della statale 673 che attraversa il comune pugliese e una delle due auto coinvolte nell’impatto, una Opel Corsa, sarebbe finita fuori strada ribaltandosi su un fianco.

Una ragazza e un ragazzo, a bordo di una delle due auto rimaste coinvolte nel violento scontro, avrebbero perso la vita poco dopo. Altre quattro persone, a bordo della seconda auto, sono state trasportate in ospedale.

Sarebbe preoccupante la situazione di uno dei feriti, arrivato in ospedale in gravi condizioni e ricoverato adesso in prognosi riservata.