Video della protesta degli agricoltori in Germania contro Scholz: trattori e camion bloccano il traffico

Il video delle proteste degli agricoltori in Germania fa il giro del mondo. Sono oltre 560 i trattori che sono giunti in mattinata sulla Strada 17 Giugno, davanti alla Porta di Brandeburgo di Berlino. Come previsto dall’associazione degli agricoltori, la protesta si è svolta in tutta la Germania, con diversi blocchi stradali, contro i tagli ai sussidi. È scattato l’allarme infiltrazione di gruppi di estrema destra tra i manifestanti.

Blocchi in tutta la Germania

Le azioni di protesta e di blocco annunciate dall’associazione degli agricoltori contro i tagli ai sussidi sono iniziate nelle prime ore di lunedì mattina. Le azioni hanno causato disagi al traffico a livello nazionale. Il presidente dell’associazione dei contadini Joachim Rukwied ha chiesto comprensione a tutti coloro che sono colpiti dalle conseguenze delle proteste, perché “ne va del futuro delle famiglie contadine” e “della sicurezza alimentare del Paese”.

Solo alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, hanno preso parte alla protesta circa 550 manifestanti con altrettanti veicoli, tra cui numerosi trattori. A Erfurt la polizia ha contato circa 1.600 veicoli. In alcune città, gli agricoltori hanno ricevuto sostegno da camionisti e artigiani.

La protesta degli agricoltori in Germania: lunghe file di trattori bloccano il traffico (8 gennaio 2024)

Protesta degli agricoltori: perché

Da lunedì mattina gli agricoltori protestano contro l’attuale politica agricola del governo. L’Associazione tedesca degli agricoltori (DBV) ha indetto una settimana di azione a livello nazionale per protestare contro i tagli del settore. Il governo ha già ritirato alcuni dei tagli annunciati la scorsa settimana, ma non è servito a calmare gli animi.

Il governo ha fatto delle concessioni: le macchine agricole e forestali resteranno esenti dalla tassa sugli autoveicoli e gli sgravi sulle accise al solo diesel per uso agricolo saranno eliminati in anni e in maniera progressiva. Gli agricoltori però vogliono ottenere il pieno ritiro della cancellazione dei sussidi al settore agricolo, annunciati dal governo come priorità nel Bilancio 2024

Rischio presenza gruppi di estrema destra

Il ministro federale dell’Economia, Robert Habeck, ha avvertito che le proteste potrebbero essere controllate da forze di estrema destra. In diverse città tedesche gruppi di destra avrebbero cercato di unirsi alle proteste dei contadini. Secondo testimoni oculari, una marcia di protesta di destra ha sfondato un cordone di polizia a Dresda.

Anche a Monaco persone con simboli estremisti di destra e striscioni complottisti avrebbero preso parte a una delle manifestazioni. Tra i manifestanti c’era anche la Confraternita Danubia, osservata speciale dall’Ufficio per la protezione della Costituzione, con la bandiera nazista.