Vestito da nazista per la festa di Halloween a scuola a Padova: studente premiato, scoppia la polemica

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Si è presentato alla festa di Halloween vestito da nazista, con la svastica in bella vista. Ed è stato anche premiato per il “miglior costume”. Scoppia la polemica per quanto accaduto in una scuola di Padova, con le comunità ebraiche locali che hanno scritto una lettera al preside e al ministro dell’Istruzione Valditara.

Vestito da nazista a scuola

Come riporta il Corriere del Veneto, l’episodio è avvenuto a Padova, durante la festa di Halloween dell’English International school, una scuola frequentata da circa 700 ragazze e ragazzi.

Uno studente si è presentato indossando la divisa della Wehrmacht, l’esercito della Germania nazista, con svastica e aquila in bella vista sulle spalline e sulla pettorina.

Secondo quanto emerso, lo studente è rimasto per tutta la festa con il costume da nazista senza che nessuno lo riprendesse, ed è poi stato premiato per il “miglior costume” della serata. Diversi genitori e studenti hanno in seguito segnalato l’episodio alla scuola e alla comunità ebraica locale.

La denuncia della comunità ebraica

“Apprendiamo con estremo disappunto che durante la festa di Halloween tenutasi presso la sua scuola un allievo si è presentato con la divisa della Wehrmacht”. Così i presidenti delle comunità ebraiche di Padova e Venezia in una lettera inviata al preside della scuola e anche al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Ci sembra superfluo – scrivono – evidenziare la gravità di simili comportamenti nell’ambito di un istituto scolastico il cui fine dovrebbe essere quello dell’educazione alla civile convivenza”.

“Ci rammarica ulteriormente – aggiungono – il fatto che l’allievo sia stato premiato per l’originalità del costume legittimando così il triste messaggio che tale divisa trasmette e di cui la storia è stata tragica testimone”.

Le scuse della scuola

La direzione della scuola si è scusata e si è detta sconcertata per l’episodio, spiegando che si è trattato di uno sfortunato incidente.

“Vogliamo scusarci per l’accaduto – si legge nella comunicazione inviata a studenti e famiglie – sfortunatamente la serietà della situazione non ci è apparsa subito chiara. Riteniamo il caso di chiarire che non era assolutamente nelle intenzioni della scuola o del suo staff permettere o promuovere un simbolo così offensivo e naturalmente abbiamo preso immediatamente provvedimenti per gestire la situazione”.

Il preside ha incontrato la famiglia dello studente sottolineando la gravità dell’accaduto. Ed ha annunciato che per i prossimi eventi scolastici ci saranno ulteriori misure di controllo.