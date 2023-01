Il principe Harry confessa di aver fatto uso di cocaina e sull'uniforme nazista: "Consiglio di William e Kate"

Il principe Harry ha ammesso di aver fatto uso di cocaina quando era adolescente. L’autobiografia del duca di Sussex “Spare” non smette di regalare scoop, anticipati dal quotidiano britannico The Guardian e dagli stralci pubblicati da Sky News, in attesa dell’uscita del libro il 10 gennaio. Dopo le rivelazioni sull’aggressione che avrebbe subito dal fratello William, per via della sua relazione Meghan, Harry ritorna sull’episodio del suo travestimento da nazista che fece scandalo nel Regno Unito e rivela di aver assunto droga pesante a 17 anni.

La cocaina

“Certo che in quel periodo prendevo cocaina” avrebbe scritto il duca di Sussex nella sua autobiografia secondo quanto riportato da Sky News. “A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po’ – ha raccontato – Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale”.

L’uniforma da nazista

Il principe Harry ha poi rispolverato nel suo libro l’uniforme nazista che indossò ad un party privato nel 2005. La sua immagine con la svastica al braccio dell’allora 20enne secondogenito della famiglia reale fu pubblicata dal tabloid Sun, provocando lo scandalo.

Harry torna adesso a quell’episodio, dicendo che fosse indeciso tra l’uniforme da pilota e quella da nazista, sostenendo il fratello e la moglie gli consigliarono la seconda e poi avrebbero riso.

“Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l’uniforme nazista”, scrive nel libro.

Fonte foto: ANSA Harry con William e Kate

La lite violenta tra Harry e William

Sul rapporto travagliato con il principe Galles, il duca di Sussex riporta nell’autobiografia un episodio emblematico, quello della lita violenta scoppiata tra i due a causa della relazione di Harry con Meghan Markle.

Il primogenito avrebbe definito l’attrice americana “difficile“, “maleducata“ e “offensiva“, ricevendo come risposta dal fratello minore di ripetere a pappagallo la narrativa dei media su sua moglie.

A quel punto sarebbe avvenuto l’episodio che sta tenendo banco sui media britannici: Harry avrebbe scritto di essere “stato preso per la collottola” da William, che gli avrebbe “strappando la catenina” e lo avrebbe “buttato a terra”.

Al momento nessuna replica è arrivata sulla vicenda, né sulle altre indiscrezioni, da arte di Buckingham Palace.