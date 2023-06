Urto fatale a Grignano, sulla strada Costiera di Trieste: nell’incidente è morto un motociclista 40enne

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 24 giugno a Grignano, poco prima di Trieste. Lo schianto è costato la vita a un uomo di 40 anni che si trovava alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con un’auto. Nell’incidente, avvenuto sulla strada Costiera che conduce a Trieste, è rimasta ferita una donna in avanzato stato di gravidanza che si trovava alla guida della macchina.

La donna ferita è stata portata in ospedale

Le cause dello scontro sono ancora da accertate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo lo schianto è finito in una scarpata. Per lui, nonostante l’intervento degli operatori sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

La donna ferita, rimasta bloccata all’interno dell’auto e liberata dai vigili del fuoco, è stata portata con un codice giallo all’ospedale Burlo di Trieste per tutti gli accertamenti del caso.

Niente da fare per il motociclista 40enne

Sul luogo dell’incidente, a poca distanza dal castello di Miramare, sono giunti anche i vigili del fuoco.

Saranno le forze dell’ordine a cercare di ricostruire quanto accaduto in una giornata molto trafficata sulla costiera triestina, con tanti automobilisti che si sono riversati al mare per approfittare della giornata di sole.

Purtroppo per il 40enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta seguita allo scontro frontale con l’auto. Dopo lo schianto la strada Costiera è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi dell’incidente.

In mattinata altro incidente a Trieste

Sempre nella giornata di sabato 24 giugno si è verificato un altro incidente a Trieste, questa volta in città.

Intorno alle 11 in via Fabio Severo, non lontano dalla zona dell’ex ospedale militare, uno scooter è rimasto coinvolto in uno scontro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico e i mezzi pubblici sono stati deviati su percorsi alternativi.