Motociclista muore in uno schianto tra moto e auto a Chieti: la vittima dell'incidente è un uomo di 56 anni

Nuovo incidente mortale in Italia: è avvenuto nella mattinata di sabato 24 giugno a Chieti. A perdere la vita è stato un motociclista di 56 anni.

Cosa è successo a Chieti

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, a scontrarsi in via dei Frentani, poco prima delle 10 del mattino di sabato 24 giugno, sono state un’automobile e una moto.

Le cause dell’incidente mortale, avvenuto all’altezza del bivio per San Giovanni Teatino, sono ancora da chiarire. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nor di Chieti.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale mortale è avvenuto poco prima delle 10 del mattino di sabato 24 giugno in via dei Frentani, all’altezza del bivio per San Giovanni Teatino, in zona Villa Pini a Chieti.

Il motociclista è morto sul colpo, illeso l’automobilista

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti il personale del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

La vittima è il motociclista, un uomo di 56 anni, che sarebbe deceduto sul colpo. Illeso, invece, il conducente dell’automobile coinvolta nel sinistro.

Maggiori dettagli

‘Chieti Today’ riporta ulteriori dettagli sull’incidente mortale a Chieti in cui ha perso la vita un motociclista di 56 anni. La sua moto si è scontrata con una Bmw X3 in zona Villa Pini.

Confermata la morte sul colpo della vittima: i tentativi dei soccorritori del 118 di salvargli la vita sono stati vani.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Chieti.