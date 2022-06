Uomo trovato morto in macchina a Palermo: cosa si sa, misteri sul motivo del decesso

Tragica scoperta, nella mattina di martedì 28 giugno 2022, a Palermo. Il corpo di un uomo, apparentemente di mezza età, è infatti stato trovato privo di vita all’interno di un’auto a piazza Giachery, nella zona del porto del capoluogo siciliano. Mistero sulle cause del decesso, in corso i rilievi della Scientifica per cercare di fare chiarezza.

Uomo morto in macchina, la scoperta

La macabra scoperta è avvenuta in mattinata, quando è arrivata una chiamata alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ritrovato privo di vita all’interno di una Ford Ka che, inizialmente, sembrava essere abbandonata.

Sul sedile lato passeggero, però, c’era il corpo di un uomo di mezza età che apparentemente non sembra avere segni di violenza. Tutte le ipotesi sono al vaglio, con gli agenti del commissariato Libertà che hanno chiesto di accedere ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire se l’auto e l’uomo sono stati lasciati lì da qualcuno.

Cosa si sa, i rilievi della Scientifica

Come detto, a perdere la vita sarebbe un uomo di mezza età le cui generalità non sono ancora state rese note dalle forze dell’ordine. La vittima, secondo i primi rilievi, non aveva segni di violenza sul corpo, dunque non è escluso che possa essersi sentito male a causa delle elevate temperature che si stanno registrando nelle ultime ore a Palermo.

La Scientifica sta mettendo in atto tutti i rilevi del caso anche per cercare di capire se si possa essere trattato di suicidio.

Dove è stato trovato il corpo

Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno di una Ford Ka in un piccolo slargo di piazza Giachery. La zona, che si trova a pochi metri dal porto di Palermo, al mattino è molto trafficata per via del mercato ortofrutticolo.

L’auto, nello specifico, è stata trovata prima delle pompe di benzina, alle spalle dell’entrata della stazione metro che collega alcune delle fermate principali del capoluogo siciliano. La strada, una volta intervenuti gli agenti del commissariato Libertà, è stata chiusa al traffico causando non pochi problemi alla circolazione all’interno della città.