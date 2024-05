Uomo morto nell'incendio a Palermo in via Michele Cipolla, appartamento distrutto dalle fiamme: madre in salvo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Palermo, dove un uomo di 57 anni è morto in un incendio scoppiato in un palazzo in via Michele Cipolla. La vittima, disabile, si trovava nella sua casa al sesto piano quando sono divampate le fiamme. È stata invece tratta in salvo la madre 87enne dell’uomo, che è stata soccorsa e portata in ospedale.

L’uomo morto in un incendio a Palermo, in via Michele Cipolla

Le fiamme, che i vigili del fuoco hanno successivamente impiegato ore per spegnere, hanno distrutto l’appartamento della vittima, al sesto piano. Lo riporta Adnkronos.

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona. I vigili del fuoco sono quindi giunti sul posto.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incendio è scoppiato a Palermo, in un palazzo in via Michele Cipolla

Il 57enne, disabile e allettato, si trovava in casa. Per lui non c’è stato nulla da fare: il fuoco aveva infatti invaso la stanza in cui si trovava.

La madre 87enne tratta in salvo dalle fiamme

È stata invece tratta in salvo la madre 87enne dell’uomo, che è stata soccorsa e portata in ospedale.

Le sue attuali condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sono ancora da chiarire le cause del rogo.

L’incendio a San Lorenzo a Vaccoli (Lucca)

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, un altro incendio è scoppiato in un appartamento di San Lorenzo a Vaccoli, frazione del comune di Lucca.

Intervenuti per sedare le fiamme, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di una donna steso sul letto.

La proprietaria della dimora, nata nel 1961, non sarebbe stata toccata dalle fiamme ma si ipotizza sia morta a causa delle esalazioni del fumo.