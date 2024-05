Forte esplosione in un garage di Barra a Napoli, poi l'incendio: morto 47enne sbalzato a 20 metri di distanza

Un uomo è morto nella forte esplosione che si è verificata in un garage del quartiere Barra di Napoli, al seguito della quale si è sprigionato un incendio. La vittima si chiamava Vincenzo Roselli, aveva 47 anni ed era il proprietario del garage. La violenza della deflagrazione è stata tale che il suo corpo è stato sbalzato a 20 metri di distanza. Il boato è stato avvertito in via Cupa Vicinale Bolino 23. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dei fatti.

[Notizia in aggiornamento]