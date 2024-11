Crolla una villetta a Fiumicino, i vigili del fuoco salvano una donna dalle macerie: colpa di una fuga di gas

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura a Fiumicino. Sabato 16 novembre una palazzina è crollata. Il fatto è accaduto in via delle Quattro Casette, nella frazione di Torrimpietra. L’edificio è stato completamente distrutto da un’esplosione avvenuta intorno alle 13:00. Una donna di 62 anni è rimasta intrappolata sotto le macerie, ma è stata salvata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Non si segnalano altre persone coinvolte.

Crolla villetta a Fiumicino

Il crollo della villetta si è verificato intorno alle 13:00 di sabato 16 novembre, nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma. Un’esplosione ha interessato un’abitazione situata in via delle Quattro Casette, nella frazione di Torrimpietra.

Un forte boato ha scosso la zona, attirando l’attenzione dei residenti, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

Fonte foto: ANSA video / Vigili del fuoco I resti della villetta coinvolta nell’esplosione a Fiumicino

La struttura è completamente crollata, ma fortunatamente la donna rimasta intrappolata è stata recuperata sana e salva da sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, non vi erano altre persone presenti nell’abitazione al momento dell’incidente.

La causa: fuga di gas

Gli esperti ritengono che la causa del crollo sia una fuga di gas verificatasi all’interno dell’abitazione. L’area è stata delimitata e interdetta per permettere i rilievi e garantire la sicurezza.

I tecnici e la squadra dei vigili del fuoco sono al lavoro per accertare eventuali rischi residui e verificare la stabilità delle case vicine. La donna, unica persona coinvolta, è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli.

Sebbene non sia in gravi condizioni, i medici effettueranno ulteriori accertamenti per scongiurare ogni possibile ferita in seguito all’evento.

Intervento dei vigili del fuoco

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per salvare la 62enne. In questi momenti infatti l’arrivo in pochi minuti può fare la differenza. La squadra ha quindi operato con strumenti specializzati per rimuovere le macerie e raggiungere la donna, trovata fortunatamente cosciente e non in pericolo di vita.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha dichiarato: “Stiamo monitorando la dinamica dell’incidente e abbiamo attivato il Coc per garantire una gestione ottimale della crisi. Vigili del fuoco, protezione civile e Polizia locale sono già al lavoro per riportare la sicurezza”.