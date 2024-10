Palazzina crolla a Gallio dopo l'esplosione di una condotta del gas, un disperso sotto le macerie

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una violenta esplosione ha sconvolto Gallio, località situata nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Un metanodotto sarebbe infatti esploso per colpa di una fuga di gas, causando il successivo crollo di una palazzina. Sembra esserci purtroppo un disperso, le cui ricerche sono attualmente in corso.

Gallio, esplosione per una fuga di gas: crolla una palazzina

L’esplosione avvenuta a Gallio ha avuto luogo nel tardo pomeriggio dell’1 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni relative alla dinamica dell’incidente, uno scavatore impegnato nella posa di alcuni cavi avrebbe danneggiato una tubatura del gas, all’altezza di via Ech.

Al danno è poi seguito un incendio, che si è esteso lungo tutta la strada.

L’esplosione è avvenuta a Gallio, sull’Altopiano di Asiago

Sono bastati pochi minuti perché una palazzina situata nelle vicinanze venisse coinvolta in una violenta esplosione. I residenti nei pressi di via Ech sembrano aver udito un boato, a seguito del quale il palazzo, uno stabile unifamiliare di tre piani, è crollato.

A causa della violenza dell’esplosione, le finestre delle abitazioni vicine si sarebbero spalancate. Le altre palazzine, comunque, non sembrano aver riportato danni.

Un disperso: chi è

Durante lo scoppio, uno degli abitanti della palazzina crollata sarebbe stato addirittura sbalzato fuori dallo stabile.

Per fortuna l’uomo, il figlio del proprietario dello stabile, non è in gravi condizioni, sebbene abbia riportato diverse ustioni.

È invece il proprietario che, attualmente, risulta disperso: stando agli ultimi aggiornamenti, si tratta di Maurizio Rossato.

L’uomo è ben noto a Gallio, in quanto è l’ex medico del paese, ormai pensionato.

Le ricerche del dottor Rossato sono attualmente in corso: sia i Vigili del Fuoco che i sanitari del 118, coadiuvati dall’unità speciale di Mestre, sono impegnati nelle operazioni di soccorso.

Incendio ancora in corso

Nonostante l’incendio a Gallio sia divampato ormai da ore, i Vigili del Fuoco stanno ancora cercando di domare le fiamme, e l’area circostante è stata evacuata.

Al momento, sono impiegati trenta pompieri e undici automezzi, provenienti dalle vicine Asiago, Bassano, Schio e Vicenza.

Le squadre di soccorso hanno suddiviso i compiti: alcune sono impegnate a domare l’incendio vicino alla condotta del gas danneggiata, mentre altre stanno operando sulla palazzina crollata.

Contemporaneamente, prosegue la ricerca del disperso.