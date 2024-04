Casa crollata a Carovigno vicino Brindisi dopo l'esplosione, morto un uomo: l'ipotesi della fuga di gas

Un uomo è morto nell’esplosione avvenuta in una casa a Carovigno, in provincia di Brindisi, probabilmente a causa di una fuga di gas che avrebbe causato il crollo del solaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. In corso le operazioni di messa in sicurezza.

La prima chiamata dopo l’esplosione

L’esplosione sarebbe avvenuta poco dopo le 6:30 in via Salvatore Di Giacomo a Carovigno, in provincia di Brindisi.

La prima chiamata ai vigili del fuoco sarebbe infatti arrivata alle 6:44.

Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un uomo è morto in seguito al crollo della sua casa

Sul posto anche il servizio 118 e i carabinieri, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

Casa sventrata, l’ipotesi della bombola

A esplodere, secondo l’Adnkronos, potrebbe essere stata la bombola di una stufa.

L’abitazione è stata completamente sventrata.

