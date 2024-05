Incendio nel cantiere navale di Fiumicino a Roma, barche distrutte dalle fiamme a Isola Sacra lungo il Tevere

Forse ti può interessare

Uomo morto nell'incendio a Palermo in via Michele Cipolla, appartamento distrutto dalle fiamme: madre in salvo

Un 57enne è morto in un incendio scoppiato a Palermo, in un palazzo in via Michele Cipolla. L'uomo, disabile, si trovava in casa con la madre 87enne, che è stata invece tratta in salvo