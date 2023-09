Uomo accoltellato al volto in zona San Siro a Milano: 25enne grave, ferito anche alla schiena

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 25 anni di origine straniera è rimasto gravemente ferito al volto e alla schiena dopo essere stato accoltellato a Milano. L’episodio, secondo quanto riferito dai giornali locali, è avvenuto in zona San Siro, in via Civitali all’angolo con viale Aretusa, nella cosiddetta ‘casbah’.

Uomo accoltellato a Milano

L’aggressione, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto attorno alle 18.30. Non è ancora chiara la dinamica, ma secondo quanto trapela pare che il 25enne, di origine egiziana e volto noto alle forze dell’ordine, sia stato aggredito tra viale Aretusa e via Rembrandt.

L’uomo è stato soccorso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) vicino via Civitali e sul posto sono arrivati due equipaggi su ambulanza e automedica dopo la segnalazione di un ferito sanguinante per strada. Sembra che il 25enne dopo essere stato aggredito sia riuscito a girare l’angolo per chiedere aiuto.

Grave in ospedale

Sanguinante al volto e ferito con alcuni fendenti alla schiena, l’uomo è stato soccorso dal 118 che si è preso cura di lui. Dopo le prime medicazioni, il 25enne è stato trasportato in ospedale.

L’uomo, arrivato in codice rosso, si trova ora ricoverato all’ospedale San Carlo in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini sull’aggressione

Sul posto, oltre gli uomini del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che hanno subito avviato le indagini per cercare di capire cosa sia successo e i motivi che hanno portato all’accoltellamento del 25enne.

Non è chiara la dinamica né, al momento, se l’aggressore sia stato o meno fermato dalle forze dell’ordine. Quel che sembra essere certo è che l’arma con cui è stato ferito il 25enne è un coltello, ma non è chiaro se sia stato o meno trovato dalle forze dell’ordine.

Il 30enne prima di essere trasportato in ospedale, avrebbe detto alle forze dell’ordine di conoscere il suo aggressore, ma non avrebbe specificato i motivi dell’accoltellamento.