Una donna ha accoltellato il compagno al termine di una lite a Trieste: l'uomo ferito è ricoverato in ospedale

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Accoltellamento a Trieste nella notte. I carabinieri di via Hermet sono intervenuti in una casa dove una donna avrebbe accoltellato il compagno, causandogli gravi ferite al torace. Nessuno dei due è stato fermato dalle forze dell’ordine.

La dinamica dell’accoltellamento di Trieste

Nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 3:00, una donna avrebbe accoltellato il compagno a Trieste, nella casa in cui i due vivono situata in via Cumano, nei pressi dell’ippodromo della città.

L’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite, quando la donna avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito il compagno al torace. La colluttazione potrebbe essere stata reciproca, date le ferite, molto più lievi, riportate anche da lei.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Trieste dove è avvenuto l’accoltellamento

Secondo quanto riportato dal sito dell’agenzia di stampa ‘ANSA’, entrambi i membri della coppia sarebbero abbastanza giovani, lui sarebbe italiano mentre lei di origine straniera.

Le condizioni dell’uomo accoltellato

Pochi istanti dopo l’accoltellamento è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati tramite un’ambulanza i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare l’uomo accoltellato all’ospedale di Cattinara.

La donna è stata invece medicata sul posto per le lievi ferite riportate nella lite. Successivamente, anche lei è stata ammessa in ospedale per valutare il suo stato di salute, secondo quanto riportato dal sito della ‘Rai’, nella sezione del notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Quando è stato ammesso al pronto soccorso della struttura sanitaria, le condizioni dell’uomo erano serie ma le ferite al petto non lo avrebbero messo in pericolo di vita. I medici hanno provveduto a medicarlo e rimane ricoverato in osservazione.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso indagano da ormai quasi 24 ore i carabinieri di Trieste, che stanno lavorando per capire la dinamica esatta di quanto accaduto. Le autorità stanno mantenendo sul caso il massimo riserbo, rivelando soltanto pochissimi dettagli.

Una particolarità del caso è che né la donna, né tantomeno l’uomo ancora ricoverato in ospedale in condizioni serie, sono stati posti in stato di fermo né verso di loro è stato emesso alcun tipo di provvedimento cautelare.