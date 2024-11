Ragazzino 13enne accoltellato a Giugliano vicino Napoli da un bambino di 10 anni: lite nata per un pallone

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato alla coscia a Giugliano, vicino Napoli, da un bambino di 10 anni. L’episodio è avvenuto al culmine di una lite per un pallone.

13enne accoltellato per un pallone: cosa è successo a Giugliano

Nella serata di domenica, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Giugliano al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano dove, poco prima, un 13enne si era presentato, accompagnato dai suoi familiari, con una ferita da arma da taglio.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, il bambino, mentre stava giocando col pallone assieme ai suoi amici, sarebbe stato avvicinato da un altro bimbo di circa 10 anni, intenzionato a prendere la palla. Il 13enne si sarebbe rifiutato di consegnargli il pallone e così l’altro bambino lo avrebbe colpito con un coltello alla coscia sinistra.

L’accoltellamento del 13enne è avvenuto nella giornata di domenica 17 novembre a Giugliano, nella provincia di Napoli.

Il racconto del 13enne accoltellato ai carabinieri

La ricostruzione dei fatti su quanto accaduto a Giugliano si basa sul racconto fatto dalla vittima, che oggi compie 13 anni, ai carabinieri.

Il 13enne ha riferito che si trovava in un campo di calcetto a giocare con alcuni amici, quando si è avvicinato un altro bimbo di circa 10 anni, che gli ha chiesto di consegnargli il pallone.

Neppure il tempo di passarla a un suo compagno di gioco che improvvisamente l’altro bimbo, che la vittima non aveva mai visto, avrebbe estratto un piccolo coltello dalla tasca e glielo avrebbe conficcato nella coscia sinistra.

Cosa è successo dopo che il 13enne è stato accoltellato

Dopo aver accoltellato il 13enne, il bambino sarebbe scappato subito via, facendo perdere le sue tracce

Alcuni genitori di altri ragazzini presenti, appena appresa la notizia di ciò che era successo, hanno soccorso il 13enne e tamponato la sua ferita, prima di accompagnarlo a casa nei pressi del campo da calcetto.

Dopo l’intervento al pronto soccorso dell’ospedale di San Giuliano, in provincia di Napoli, i carabinieri sono andati nel campo da calcetto per ricostruire con più precisione quanto accaduto e per identificare l’aggressore. Il campo, però, non è dotato di un sistema di video-sorveglianza.