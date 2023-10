Citofona a casa dei vicini in provincia di Brindisi e accoltella una 17enne: grave la ragazza, fermato 52enne

Una 17enne è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata da un uomo sull’ingresso di casa a San Vito dei Normanni, nel Brindisino. Il 52enne avrebbe citofonato intorno alla mezzanotte a casa dei vicini e quando la ragazza ha aperto la porta l’avrebbe colpita con un fendente all’altezza dell’addome. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, il presunto responsabile soffrirebbe di problemi psichici.

L’accoltellamento

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo avrebbe suonato al campanello dell’abitazione dei vicini nella serata di sabato 30 settembre, intorno a mezzanotte. La ragazza di 17enne è andata ad aprire trovandosi davanti il 52enne che l’avrebbe pugnalata all’addome.

Soccorsa dal personale del 118, la ragazza è stata trasportata urgentemente all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata, dopo aver subito un’operazione chirurgica per ferita da taglio. Stando alle informazioni riportate dal sito ‘BrindisiToday’, al momento le condizioni della 17enne sarebbero gravi ma sembrerebbero stabili.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di San Vito dei Normanni nel Brindisino, dove è stata accoltellata la 17enne

L’arresto

Il 52enne presunto responsabile dell’aggressione sarebbe stato trovato con il coltello ancora tra le mani dai carabinieri, che l’hanno rintracciato nella sua abitazione. Dopo averlo disarmato, i militari dell’Arma lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo soffrirebbe di problemi psichici e per questo è stato trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverata in rianimazione anche la ragazza aggredita.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per acquisire ulteriori testimonianze utili a ricostruire la dinamica e le circostanze dell’episodio, e per accertare un eventuale movente dell’accoltellamento.

L’accoltellamento a Maser

L’episodio arriva a distanza di pochi giorni dall’accoltellamento subito da una donna di 77 anni a Maser, in provincia di Treviso. L’anziana è morta il giorno dopo in ospedale per le conseguenze della profonda ferita. Per l’omicidio è stato arrestato il marito di 74 anni.