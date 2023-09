Donna di 77 anni accoltellata in casa a Maser vicino Treviso, è in pericolo di vita: arrestato il marito

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una donna di 77 anni è stata aggredita e accoltellata nel suo appartamento a Maser, in provincia di Treviso. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 12:30 di domenica 24 settembre e l’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso e si trova in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato il marito, 74 anni. Le indagini sulla dinamica e sui motivi dell’aggressione sono ancora in corso.

Donna di 77 anni accoltellata in casa

Una signora anziana di 77 anni, M.B., è stata accoltellata mentre si trovava nella sua abitazione in via Ermenegildo Metti a Maser, in provincia di Treviso. Lo riporta ‘Tribuna di Treviso’.

I soccorritori hanno rinvenuto la donna con una profonda ferita da arma da taglio e hanno subito allertato i carabinieri, che sono accorsi sul posto in pochi minuti.

Una donna di 77 anni è stata accoltellata in casa in provincia di Treviso. I carabinieri hanno arrestato il marito. L’anziana è in pericolo di vita

I militari, nell’appartamento di via Metti, hanno rinvenuto il coltello da cucina che sarebbe stato usato dall’aggressore.

La donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, e in queste ore sta lottando tra la vita e la morte.

Il marito si è costituito: arrestato

I carabinieri di Montebelluna hanno fermato e interrogato il marito della donna, S.D.Z., 74 anni, con il quale stanno ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

Secondo un’indiscrezione riportata da ‘Tribuna di Treviso’ l’anziana sarebbe già stata all’ospedale e dimessa prima del weekend.

L’uomo, interrogato dai carabinieri presso la caserma di Montebelluna, avrebbe infine ammesso le proprie responsabilità e sarebbe dunque stato trasportato presso il carcere di Santa Bona.

Il 74enne è ora accusato di tentato omicidio.

I precedenti a Pantelleria e Asti

Il 23 settembre una donna di 48 anni è sta aggredita dal marito a Pantelleria. L’uomo le ha gettato del liquido infiammabile con l’intenzione di dare fuoco alla moglie.

Una volta divampate le fiamme, l’uomo è rimasto a sua volta ferito agli occhi e adesso rischia di perdere la vista. La moglie è in condizioni disperate con ustioni sul 70% del corpo.

Il 21 settembre, invece, ad Asti una donna di 45 anni è stata aggredita da un uomo che aveva importunato la figlia minorenne. L’uomo ha esploso contro la donna un colpo di arma da fuoco.