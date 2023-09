Donna gambizzata ad Asti, difendeva la figlia da un uomo che la stava importunando: è in prognosi riservata

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Una donna è stata gambizzata ad Asti. Nella serata di giovedì 21 settembre, la 45enne è stata aggredita con un’arma da fuoco per aver difeso la figlia minorenne dalle attenzioni non volute di un uomo. La donna, Luana Palmesino, ha riferito agli investigatori di sapere chi è l’uomo che ha prima molestato la figlia e poi sparato alle sue gambe.

I fatti

Nella serata di giovedì Luana Palmesino, decoratrice di professione, ha ricevuto la chiamata della figlia 17enne che le chiedeva di raggiungerla. Un uomo la stava importunando nei pressi di piazza Antonio Astesano.

Tra il molestatore e la madre della giovane è scoppiata una lite, che si è conclusa con l’allontanamento di madre e figlia. Le due proseguono allora su via A. Astesano, ma l’uomo decide di seguirle. In un vicolo che conduce in via Garibaldi scoppia una nuova discussione tra i due.

Fonte foto: Tuttocittà.it Aggressione ai danni di una donna nel centro di Asti, nei prezzi di piazza Astesano

Gli spari

Il molestatore non ha intenzione di lasciar perdere e segue le due donne nel vicolo. Qui Luana Palmesino torna a discutere con l’uomo, che decide di spararle: agita la pistola in aria e parte un colpo. Si trovano di fronte al ristorante La Piola di Garibaldi quando parte il primo colpo di pistola, poi altri fanno allarmare i passanti.

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni in Codice Rosso, ma fortunatamente non in pericolo di vita, all’ospedale. Uno dei colpi l’ha ferita a una gamba. La figlia 17enne è rimasta illesa e ha chiamato i soccorsi. La donna è stata portata, con l’aiuto di alcuni passati, all’interno del vicino ristorante, dove è rimasta cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza.

Chi è l’aggressore?

Luana Palmesino dice di conoscere il suo aggressore 26enne che ha abusato per mesi di una minore disabile(un uomo che si presume violento, come il ). Le forze dell’ordine hanno un nome e un movente. Sembra infatti che la donna sia stata fidanzata con un certo Fabio Macario, muratore coinvolto nel trasporto di cocaina dalla Calabria ad Asti nel 2018. Il trasporto non sarebbe andato a buon fine e da quel momento l’uomo era stato minacciato dall’ndrangheta.

Non ci sono collegamenti diretti tra la sparatorie e l’operazione del 2018, ma l’ipotesi di un legame resta all’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo l’aggressione l’uomo si è dato alla fuga verso piazza Alfieri e da lì ha fatto perdere le sue tracce.