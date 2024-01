Turista tedesca di 16 anni trovata morta in Val Pusteria dopo essere uscita per fare una passeggiata nel bosco

Una turista tedesca di 16 anni ha perso la vita dopo essere scivolata in un dirupo della Val Pusteria. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morta assiderata dopo aver perso i sensi.

Turista 16enne esce a fare una passeggiata e non torna più

La giovane era uscita all’alba per concedersi una passeggiata nel bosco, poi di lei si sono perse le tracce.

La famiglia, che si trova in vacanza nel comune di San Candido (provincia di Bolzano), non vedendo tornare la ragazza, intorno alle 11 di mattina, ha lanciato l’allarme, facendo partire le ricerche.

Fonte foto: Tuttocittà

Le ricerche, impegnate circa 50 persone

Subito è scattata la mobilitazione che ha impegnato circa cinquanta persone.

Per le ricerche si sono attivati gli uomini del soccorso alpino, quelli dei vigili del fuoco e quelli della guardia di finanza i quali hanno provveduto a battere palmo palmo tutta la zona in cui era scomparsa la turista.

Purtroppo la storia ha avuto un epilogo tragico. Il corpo senza vita della 16enne è stato trovato a circa 300 metri dal maso dove alloggiava.

Si ipotizza che la turista sia morta congelata dopo aver perso i sensi

La ragazza, secondo le prime ipotesi investigative avanzate dalla polizia di San Candido, che si sta occupando del caso, sarebbe scivolata in un dirupo.

Il decesso, però, potrebbe non essere legato alla caduta in quanto il punto dove è scivolata non è particolarmente ripido. Si crede che dopo l’incidente la giovane abbia perso i sensi e sia morta per congelamento.

Per ora si escludono segni di violenza da parte di altre persone. La tragedia della 16enne è l’ennesimo caso negli ultimi mesi relativo agli incidenti mortali verificatisi in montagna.