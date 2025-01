Presidente Leicester morto nell'incidente in elicottero, Leonardo nei guai: chiesto maxi risarcimento

Per l’incidente in elicottero che ha cagionato la morte di Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester, la famiglia ha chiesto un maxi risarcimento. La tragedia risale al 27 ottobre 2018, quando il velivolo di Vichai è precipitato all’esterno del King Power Stadium: per questo motivo e per le drammatiche conseguenze è stata intentata una causa alla Leonardo Spa, la società italiana che ha costruito l’elicottero.

La causa contro Leonardo

La famiglia di Vichai Srivaddhanaprabha, nello specifico il figlio Aiyawatt, avrebbe deciso di fare causa alla Leonardo Spa chiedendo un risarcimento per la morte del presidente del Leicester.

Secondo il Daily Mail, che per primo ha dato la notizia, l’entità della richiesta ammonterebbe a 2,15 miliardi di sterline che corrisponderebbero a circa 2,5 miliardi di euro.

Fonte foto: ANSA I soccorsi sul luogo dello schianto dell’elicottero del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. La famiglia intende chiedere un risarcimento alla Leonardo Spa

Sempre secondo Daily Mail la famiglia intende tutelarsi a seguito delle gravi perdite in termini di guadagni che sarebbero dovute alla tragica morte di Vichai, ma anche per i danni morali dovuti al legame di sangue e al lutto. I parenti del compianto presidente, nella loro azione legale, si sono basati anche su un rapporto dell’Air Accident Investigation Branch secondo il quale l’incidente sarebbe stato causato dal grippaggio (blocco per eccesso di attrito) di un componente del rotore di coda.

La Leonardo Spa, informata sulla richiesta di risarcimento, è al lavoro insieme ai propri consulenti legali e ha risposto alla richiesta con una nota diffusa ai vari organi di stampa.

La replica della società

Corriere della Sera riporta che la Leonardo Spa si starebbe già muovendo insieme ai consulenti legali e alle compagnie assicurative per valutare la richiesta di risarcimento presentata dalla famiglia Srivaddhanaprabha.

Nella stessa nota si legge che il report presentato dalla famiglia, quello dell’Air Accident Investigation Branch, “non ha indirizzato alcuna raccomandazione a Leonardo”. Il gruppo aerospaziale, infine, dichiara che Leonardo Spa “ha rispettato tutti i requisiti normativi sia nella progettazione sia nella costruzione e dell’AW169”, ovvero il velivolo sul quale viaggiava il presidente del Leicester nel giorno dello schianto.

La morte del presidente del Leicester

Il 27 ottobre 2018, alle 21:30 ora italiana, Vichai Srivaddhanaprabha si stava allontanando dal Leicester Stadium dopo aver assistito al match tra la sua squadra e il West Ham Union a bordo dell’elicottero AW169, diretto nella sua abitazione di Londra.

Il 27 ottobre 2018, alle 21:30 ora italiana, Vichai Srivaddhanaprabha si stava allontanando dal Leicester Stadium dopo aver assistito al match tra la sua squadra e il West Ham Union a bordo dell'elicottero AW169, diretto nella sua abitazione di Londra.

Raggiunta un'altezza di 200 metri il velivolo ha cominciato a zigzagare per l'aria fino a schiantarsi "come una palla di fuoco" – riferirono i testimoni – sul parcheggio adiacente all'impianto sportivo. Per il presidente del Leicester non ci fu nulla da fare.