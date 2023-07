Scivola dalla panchina mentre guarda il panorama e precipita in un dirupo a Belluno: morto uomo di 57 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente nella montagne del Bellunese: si sbilancia mentre è seduto su una panchina a guardare il panorama e cade nel vuoto, precipitando in un dirupo. È morto così, dopo un volo di oltre 20 metri, un uomo di 57 anni di Valle Agordina.

Cade nel dirupo a Valle Agordina

Il dramma si è consumato nella serata di sabato 29 luglio a Noach, frazione di La Valle Agordina, in provincia di Belluno.

Secondo quanto riporta Adnkronos, la tragedia è avvenuta nel belvedere che domina la vallata, dove la vittima, residente in paese, era salito assieme ad una amica di famiglia.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a La Valle Agordina, in provincia di Belluno

Precipita nel dirupo

L’allarme è scattato verso le 20.30, quando il Soccorso alpino di Agordo è stato allertato per una persona precipitata in un dirupo. Secondo una prima ricostruzione, i due erano seduti in una panchina quando l’uomo si sarebbe sbilanciato, finendo di sotto.

Il 57enne è precipitato nel vuoto per circa 20 metri, per poi ruzzolare nel bosco per un’altra trentina di metri, riportando numerose ferite che sono risultate fatali.

I soccorsi

La donna ha subito lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto un elicottero del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, che ha sbarcato con un verricello un tecnico di elisoccorso e un medico. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto è quindi arrivata una squadra di soccorritori che ha raggiunto la salma scendendo tra la vegetazione e l’ha recuperata portandola fino alla strada.