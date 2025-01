Paura in una scuola a Berlino, polizia smentisce la presenza di un serial killer: cos'è successo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nessun serial killer in una scuola elementare del quartiere di Schmargendorf, a Berlino. Falso allarme, come riferito dalla polizia tedesca. Le forze dell’ordine, nelle scorse ore, sono intervenute con ampio dispiegamento di personale sul posto, temendo che all’interno dell’istituto ci fosse una situazione di pericolo. Evacuati alunni e tutte le persone presenti nell’edificio. Dopo la perlustrazione – oltre cento gli agenti impegnati nelle operazioni – l’allarme è rientrato. La polizia berlinese ha spiegato che l’allerta massima è scattata probabilmente per un guasto tecnico del sistema di allarme.

Berlino, scuola evacuata dalla polizia: nessun killer nell’edificio

A confermare all’Ansa che si è trattato di un falso allarme è stata la stessa polizia berlinese che, prima di scoprire che non c’era alcun serial killer nella scuola, ha fatto evacuare i bimbi presenti nell’edificio e il personale scolastico.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio. Secondo quanto riferito dalla Bild, sono stati tantissimi gli agenti mobilitati, almeno un centinaio, che hanno provveduto a perquisire palmo palmo tutta la scuola.

Il quotidiano tedesco aveva precedentemente spiegato che la chiamata d’emergenza era partita da due sistemi di allarme presenti nell’istituto e appositamente istallati per situazioni di emergenza.

Secondo il portavoce della polizia, all’origine del falso allarme potrebbe esserci stato un difetto tecnico.

