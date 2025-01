Incendi a Los Angeles distruggono le ville dei vip e devastano il lungomare di Malibu: il video dallo spazio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Almeno 10 morti e 180 mila evacuati. Il bilancio degli incendi a Los Angeles peggiora di ora in ora e le fiamme non risparmiano nessuno. Migliaia gli edifici distrutti, comprese le ville di lusso dei vip o l’iconico lungomare di Malibu. Impressionanti i video arrivati dallo spazio, girati dai satelliti in orbita, che mostrano la California che brucia.

I video della California dallo spazio

I satelliti della Nasa, del Noaa e dell‘Agenzia Spaziale Europea stanno aiutando i soccorritori in tempo reale, fornendo video e immagini al fine di prevedere l’evoluzione degli incendi a Los Angeles.

In California, infatti, soffiano venti forti, favoriti dalla scarsità record di pioggia registrata negli ultimi mesi: sono caduti appena 0,08 centimetri di pioggia dall’1 ottobre 2024.

Il Servizio meteorologico nazionale Nws spiega che ad alimentare e guidare le fiamme sono proprio i forti venti tipici in questo periodo e in queste zone, che soffiano dalle montagne verso il mare.

Come sottolineato da Ansa, dallo spazio è possibile seguire l’evoluzione dei roghi da due differenti punti di vista:

da lontano, a circa 36 mila chilometri: un punto fisso con i satelliti geostazionari come Goes del Noaa

I video delle ville dei vip distrutte dagli incendi a Los Angeles

Nel frattempo, da 3 lunghi giorni brucia tutto, anche le ville dei vip: molti di loro hanno perso la casa.

Il bilancio, aggiornato alle prime ore di venerdì 10 gennaio, parla di 180 mila evacuati e di almeno 10 morti: in un comunicato, il medico legale ha precisato che il processo di identificazione delle vittime "potrebbe richiedere diverse settimane perché il Dipartimento non è in grado di rispondere a tutti i luoghi dei decessi a causa delle condizioni dell’incendio e dei problemi di sicurezza".

Tre grandi incendi stanno ancora bruciando a Los Angeles, come confermato dal presidente Joe Biden:

Pacific Palisades

Pasadena

nelle aree di Sylmar

Lungomare di Malibu ridotto in cenere

Oltre alle favolose ville di lusso a Hollywood, anche a Malibu restano solo cenere e detriti.

Case di lusso bruciate lungo la Pacific Coast Highway.

Un altro incendio, denominato Kenneth, si è diffuso rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, non distanti da Malibu e famose per le mansioni lussuose e isolate: ha bruciato 320 ettari di boscaglia in 90 minuti, secondo il sito dei vigili del fuoco della California.