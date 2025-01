Omicidio del 17enne a Campi Bisenzio, tre giovani arrestati: le accuse e il trasferimento in carcere

Sono sei i giovani indagati per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir, ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio vicino Firenze dopo una notte in discoteca. Dei sei, tre sono stati arrestati e sono attualmente reclusi nel carcere di Sollicciano. Sulla loro testa pende l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Tutti hanno fra i 18 e i 22 anni.

La ricostruzione dell’omicidio di Campi Bisenzio

Fra i sei indagati, cinque sono italiani di seconda generazione mentre uno, il più giovane, è di una famiglia del posto. Sono tutti residenti a Campi Bisenzio, città di meno di 50.000 abitanti a metà fra Prato e Firenze. Almeno tre sono vicini di casa.

Il 29 dicembre era una domenica. Attorno alle 5:30 del mattino, il branco rincorse Maati Moubakir picchiandolo con mazze e calci. Il giovane tentò la fuga, ma venne accoltellato alla schiena.

Fonte foto: ANSA

Campi Bisenzio, 5 Gennaio 2025 – Il papà Farid Moubakir e la mamma Silvia Baragatti durante la celebrazione in ricordo del figlio Maati

Riuscì a salire sull’autobus 30, ma venne nuovamente trascinato in strada prima che le porte si richiudessero. Il ragazzo, stremato, venne finito con coltellate in pieno torace che lo raggiunsero al cuore. Poi venne lasciato agonizzante a morire in strada. L’assassinio avvenne nei pressi di via Tintori, non lontano dal locale dove la vittima aveva trascorso la serata.

Il dolore della madre

Alla lettura della prima ricostruzione ufficiale sulle modalità dell’assassinio di Maati, la madre Silvia Baragatti disse: “Mi piacerebbe sapere come stanno i genitori di quei giovani che hanno ammazzato mio figlio”. “Io come sto? – aggiunse parlando con la stampa – Come una madre che ha perso un figlio”.

L’autopsia su Maati Moubakir

L’autopsia sulla salma di Maati Moubakir è stata eseguita all’istituto di Medicina Legale di Firenze nella mattinata di venerdì 10 gennaio.

I risultati, riportati da La Nazione, rendono noto che il giovane venne colpito da cinque coltellate sferrate da due lame diverse: due lo raggiunsero alla schiena, una delle quali gli prese il rene e un’altra gli sfiorò la colonna vertebrale. Questi fendenti lo raggiunsero mentre cercava la salvezza nella fuga.

Una coltellata lo ferì al sopracciglio. Delle ultime due, quelle al petto, una gli perforò il cuore mentre un’altra passò appena sotto.

Tutto il corpo del ragazzo è inoltre apparso costellato da escoriazioni ed ematomi, frutto del pestaggio al quale è stato sottoposto prima di essere finito.

I carabinieri spiegano che l’inchiesta non è conclusa e che gli accertamenti proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.