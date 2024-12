Omicidio a Campi Bisenzio vicino Firenze, 17enne ucciso a coltellate dopo una lite e trovato morto in strada

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio alle porte di Firenze, un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in strada nella notte a Campi Bisenzio, sul corpo diverse ferite da arma da taglio. Stando a una prima ricostruzione il 17enne sarebbe stato ucciso a coltellate dopo una lite, sul caso indagano i carabinieri.

17enne trovato morto a Campi Bisenzio

Come riporta Ansa, il 17enne è stato trovato morto in strada a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre.

Il giovane è stato ritrovato senza vita intorno alle 5,30 del mattino in via dei Tintori.

Immediato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Ucciso a coltellate

La Nazione riferisce che la vittima è un ragazzo di 17 anni di origini marocchine, nato in Italia e residente a Certaldo (Firenze): si chiamava Maati Moubakir.

Sul corpo del minorenne sono state trovate diverse ferite da arma da taglio, almeno 5. Sarebbe stato ucciso a coltellate.

Si indaga per omicidio

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa.

Stando ad una prima ricostruzione, il 17enne sarebbe stato accoltellato a morte al culmine di una lite in strada tra due gruppi di giovani.

Nei pressi del punto dove è stato ritrovato a terra il ragazzo c’è un locale notturno molto frequentato.

Sono in corso gli accertamenti per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare il killer e le altre persone presenti, al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.