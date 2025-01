Circolazione treni sospesa nel nodo di Milano, ritardi di ore e cancellazioni: è caos. Le linee interessate

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A causa di verifiche tecniche alla linea elettrica è stata sospesa parte della circolazione ferroviaria nel nodo della Stazione Centrale di Milano. Cancellati o soggetti a ritardi i treni delle tratte Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. Non ha subito modifiche il transito della tratta Milano-Torino. In corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Sospesi i treni a Milano Centrale

Trenitalia ha comunicato la sospensione della circolazione ferroviaria nel nodo di Milano nella mattinata di sabato 11 gennaio.

La circolazione dei treni è stata fermata “per verifiche tecniche alla linea elettrica”. L’intervento dei tecnici è in corso.

Fonte foto: ANSA La stazione di Milano Centrale

A partire dalle ore 7:05 circa del mattino, sono state sospese le linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna, mentre è rimasta regolare la circolazione verso Torino.

Nelle ore successive, stando ai più recenti aggiornamenti Trenitalia, si è sbloccato il traffico su tutte le direttrici, con la circolazione che riprende in modo graduale con rallentamenti compresi tra 60 e 200 minuti, possibili limitazioni di percorso e variazioni.

Il racconto dei passeggeri: “Sembra un inferno”

L’agenzia di stampa AdnKronos ha raccoltato le testimonianze di alcuni passeggeri da ore bloccati alla stazione di Milano, in attesa di un mezzo sostitutivo al treno cancellato.

“Sembra un inferno, non so come dire, non mi è mai capitata una cosa del genere” sono le parole di Claudio, 60 anni, costretto a rinunciare al proprio viaggio e far ritorno in Svizzera.

In fila al freddo anche una coppia di 80enni che avrebbero dovuto far ritorno a casa, a Salerno: “Abbiamo chiesto di poter passare avanti per le condizioni di salute ma nessuno lo ha fatto e siamo in fila da più di un’ora”.

I disagi ai passeggeri della rete ferroviaria arrivano il giorno seguente lo sciopero dei mezzi pubblici tenutosi nella giornata di venerdì 10 gennaio.

I treni soggetti a ritardi e cancellazioni

Trenitalia ha comunicato l’elenco dei treni ad alta velocità colpiti dal disguido, che potranno essere cancellati o subire ritardi superiori a un’ora:

FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) – Milano Centrale (8:12)

FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:38)

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:08)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13)

FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (13:08)

FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27)

FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42)

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13)

I treni che non fermano a Milano Centrale

Numerosi i convogli dell’alta velocità che modificano il proprio percorso, saltando la fermata di Milano Centrale:

FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20)

FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12)

FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24)

EC 41 Genève (5:27) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42): ferma a Milano Certosa

I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Le modifiche alle tratte ferroviarie

Di seguito le modifiche alle tratte dello snodo di Milano, così come comunicato dal più recente aggiornamento fornito da Trenitalia:

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) – Milano Centrale (8:50) termina la corsa a Milano Rogoredo.

I treni FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) – Milano Centrale (9:15) e treno FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) – Milano Centrale (9:45) terminano la corsa a Brescia.

Il treno FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:55) ferma anche a Desenzano del Garda.

Il treno FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:39) oggi ha origine da Milano Rogoredo.

Il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06) ha origine da Bologna Centrale.

Il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) Grosseto (14:45) ha origine da Pavia.

Il treno IC 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:22) termina la corsa a Pavia.