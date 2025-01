Bambino morto in Alto Adige vicino Bolzano, malore a scuola nell'ora di educazione fisica: aveva solo 7 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia a scuola. Un bambino di 7 anni è morto all’ospedale di Brunico, in Alto Adige, in seguito a un malore avuto durante l’ora di educazione fisica nell’istituto di Villa Ottone, in provincia di Bolzano, nella val Pusteria. La giovane vittima avrebbe accusato giramenti di testa prima di crollare a terra: inutili i tentativi di rianimazione, disposta l’autopsia.

Il malore dopo l’ora di educazione fisica in una scuola dell’Alto Adige

La vicenda è avvenuta in una scuola elementare di Villa Ottone (Uttenheim), vicino a Gais in Val di Tures, in Alto Adige, mercoledì 8 gennaio.

Il bambino avrebbe accusato giramenti di testa dopo l’ora di educazione fisica in cui si era cimentato nel pattinaggio con i compagni di classe.

Sarebbe crollato a terra dopo il malore, raggiunto dai soccorritori e trasportato all’ospedale di Brunico.

Secondo il quotidiano Dolomiten, il piccolo sarebbe morto proprio lì, nonostante i tentativi di rianimazione.

Disposta l’autopsia sul cadavere del bambino

Sul cadavere della giovane vittima è stata disposta l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte e l’eventuale presenza di una patologia.

Chi era il bambino morto in Alto Adige

Il quotidiano Dolomiten aggiunge che il bambino di 7 anni morto dopo il malore si chiamava Ayoub, era di origini marocchine.

Il cordoglio del ministro Valditara

Via social è arrivato il cordoglio del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: